La LNFS "exige" a Víctor Francos "debida prudencia" y que le guarde "un mínimo respeto"

La Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) se mostró este lunes crítica con el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), Víctor Francos, por su rechazo a que este deporte consiga la profesionalización y le pidió "un mínimo respeto exigible", resaltando "su extrañeza por la ligereza e inconsistencia de los argumentos esgrimidos" y que pretenda "condenar al amateurismo crónico" a sus clubes.

"¿El fútbol sala, profesional? No. ¿Tan rotundo? Tan rotundo", aseveró Francos en una entrevista a Europa Press publicada el pasado sábado, una declaración que no ha gustado a la asociación que persigue desde hace tiempo ser profesional como han logrado últimamente el fútbol femenino o el balonmano, pero que se está topando con la reticencia desde el propio Gobierno, que cree que no se dan las condiciones.

"La LNFS desea reafirmar su firme voluntad, siguiendo el mandato de sus clubes, para lograr la calificación del fútbol sala como deporte profesional y muestra su extrañeza por la ligereza e inconsistencia de los argumentos esgrimidos por el responsable de la ejecución política del Gobierno en materia de deporte", apuntó el organismo en un comunicado.

La asociación, que recordó que "aglutina a la mayoría de equipos" que conforman la Primera División, la principal categoría de este deporte a nivel masculino, "exige" a Francos "como responsable gubernamental, la debida prudencia acorde a su cargo y el mínimo respeto exigible a una Asociación, que fue creada en 1989 por un político -de acreditada trayectoria y reconocida solvencia- como el por entonces secretario de Estado del Deporte, Javier Gómez Navarro, que apostó por dar independencia de actuación y capacidad de gestión a los clubes, dentro de un constructivo y fructífero marco de colaboración con la RFEF".

El organismo que preside Javier Lozano subrayó que aquella decisión provocó "un crecimiento exponencial de fútbol sala a nivel de clubes y selecciones, que permitió alcanzar títulos de campeones del mundo y de Europa". "De igual manera, se produjo un extraordinario aumento de licencias y la LNFS se convirtió en una referencia nacional y mundial para otras organizaciones", añadió.

"34 años después, Víctor Francos, con sus inoportunas palabras, pretende condenar al amateurismo crónico a los clubes forzando políticamente una involución indeseada a estructuras deportivas, que consideran que el único camino viable para construir el futuro sostenible de su deporte pasa por la profesionalización", aseguró la LNFS.

En este sentido, advirtió que le "llama poderosamente la atención la omisión que realiza Víctor Francos en su exposición de los clubes, ignorando así a dirigentes que están realizando un ímprobo trabajo diario y un notable esfuerzo económico para conseguir ser profesionales posicionando a la LNFS como un modelo de éxito y referencia".

Víctor Francos indicó también en la entrevista que las ligas profesionales tenían que "ver con otras cosas, pero no con los derechos de los deportistas". "En una mezcla de desinformación y osadía, el presidente del CSD menosprecia con rotundidad al fútbol sala realizando una comparación falaz con el balonmano y centra su discurso negacionista en los deportistas, olvidando que la consolidación de los derechos laborales de los mismos pasa por el crecimiento de los clubes, así como de su modelo de negocio", replicó la LNFS.

"todos sabemos de dónde procede esta animadversión"

La LNFS considera "sesgada" la postura del dirigente y reitera que esta profesionalización "supondría la consolidación, expansión y mejora del fútbol sala español" y que "fortalecería la economía de los clubes gracias a la venta centralizada de sus derechos audiovisuales así como de los activos comerciales derivados de la competición, repercutiendo de manera positiva, no sólo en las condiciones laborales de los jugadores, como elemento nuclear, sino también en la de otros profesionales imprescindibles como los entrenadores, directores deportivos y todo el personal que conforma la estructura de los clubes".

"Por último, aunque todos sabemos de dónde procede la animadversión a calificar como profesional de derecho al fútbol sala, que ya lo es de hecho, desde esta asociación no vamos a desistir de reclamar respeto y equidad a un deporte que tantas satisfacciones y prestigio ha aportado a este país", sentenció.

Europa Press