La longevidad en la NFL exige sabiduría, determinación y talento. Estos veteranos lo explican

EAGAN, Minnesota, EE.UU. (AP) — Harrison Smith, al igual que cualquier persona que se acerca a los 40 años, ha aprendido a aceptar las realidades de envejecer. Las articulaciones, por ejemplo, ya no se mueven con la misma facilidad que antes.

Por eso, el free safety que se aproxima a su 14ta temporada con los Vikings de Minnesota, ha enfocado sus recientes rutinas de entrenamiento con ejercicios personalizados de resistencia que procuran simular el estrés que los juegos de la NFL pueden ejercer en áreas críticas del cuerpo.

Alcanzar la máxima extensión para hacer una tacleada a toda velocidad pone los músculos y tendones del brazo en una posición vulnerable. Cuanto más fluidamente pueda doblarse el codo, mejor.

"Todo el trabajo de fuerza del mundo realmente no se va a traducir en fuerza real en el campo si tus articulaciones no tienen el rango que solían tener, especialmente el rango bajo carga", afirmó Smith. "He ideado diferentes formas de entrenar que no son necesariamente solo el levantamiento tradicional de pesas. No digo que haya algo malo en eso, pero si no tienes tu rango listo, es casi contraproducente".

En un deporte donde menos de la mitad de los jugadores de la liga la temporada pasada tenían al menos cinco años de experiencia, ya que las restricciones del tope salarial conspiran perpetuamente con el riesgo constante de lesiones y el declive físico general, la fuente de la juventud es un unicornio. El enfoque de Smith proporciona algunas pistas valiosas para encontrar la fuente más vital: la sabiduría.

"Cuando conoces a Harrison Smith, de inmediato entiendes por qué podría ser el tipo de persona que desafía las probabilidades, y no ha hecho más que convencernos de eso en estos pocos años", comentó el gerente general de los Vikings, Kwesi Adofo-Mensah.

El sólido grupo de 30

De un quarterback como Aaron Rodgers desplazándose en la bolsa a Smith en la secundaria, la liga de los jóvenes todavía tiene algo de espacio para las canas. Pero quedarse requiere más que solo determinación y talento.

"Me siento genial, en realidad. No me siento como un hombre de 37 años. No estoy seguro de cómo se supone que deben sentirse, pero me siento un poco más joven", expresó Trent Williams, el tackle izquierdo de los 49ers de San Francisco, al comienzo del campamento de entrenamiento. “A medida que envejecemos, las cosas comienzan a cambiar. Creo que tienes que prestar un poco más de atención a lo que pones en tu cuerpo, cómo tratas a tu cuerpo”.

“Cuando envejeces, no puedes hacer las mismas cosas que hacías cuando tenías 22 años”, subrayó.

Según un análisis de The Associated Press a los planteles de 90 jugadores en toda la liga la semana pasada, hay 30 jugadores actualmente con un club de la NFL que nacieron en la década de 1980. Eso es apenas el 1%.

No solo la Generación X ha estado ausente del juego desde que Tom Brady se retiró en 2023, sino que los Millennials ya son minoría.

Rodgers, por supuesto, es el jugador activo más viejo con 41 años, seguido por Nick Folk (40), pateador de los Jets de Nueva York, y Joe Flacco (40), quarterback de los Browns de Cleveland. El sólido grupo de 30 incluye seis snappers, dos pateadores de despeje y dos pateadores, además de nueve mariscales de campo, las posiciones que generalmente producen los jugadores más longevos.

"Tienes que evolucionar cada año", dijo Travis Kelce, el tight end de los Chiefs de Kansas City.

Smith, de 36 años, es el único back defensivo. Kelce es el único jugador de posición ofensiva que no es mariscal de campo. Williams y Kevin Beachum, tackle izquierdo de los Cardinals de Arizona, Kelvin Beachum, ahora suplente, son los lineman ofensivos. Demario Davis (Nueva Orleans) y Nick Bellore (Washington), quien juega casi exclusivamente en equipos especiales, son los linebackers. Luego hay un destacado grupo de cinco lineman defensivos: Calais Campbell (Arizona), Cameron Heyward (Pittsburgh), John Jenkins (Baltimore), Cameron Jordan (Nueva Orleans) y Von Miller (Washington).

"Me sigo sintiendo genial. Siento que puedo salir y dominar", dijo Campbell, quien regresó este año a su equipo original, los Cardinals. "Ojalá tuviera una fórmula mágica. Creo que simplemente he sido bendecido. Dios me ha dado muchas bendiciones para jugar este juego que amo".

Luchando hasta el final

La lista se ha reducido, naturalmente, desde la temporada pasada. Nueve jugadores —el tight end Marcedes Lewis, los pateadores Matt Prater, Justin Tucker y Greg Zuerlein, los snappers Jake McQuaide y Matt Overton, el safety Kareem Jackson, el defensor Jerry Hughes y el tacleador defensivo Linval Joseph— que jugaron en 2024 no han firmado con un equipo este año.

Sus compañeros que aún están luchando en las prácticas de verano son plenamente conscientes de que pronto estarán permanentemente en la banca.

"Comienzo mucho antes con mi entrenamiento. Solo escucho a mi cuerpo cuando necesito descansar", dijo Heyward. "Pero es más tratar de hacerme más fuerte lo antes posible después de la temporada. Menos tiempo para recuperarse, pero recuperándose durante el proceso".

Dominar el arte de la recuperación, siempre un objetivo en movimiento, es algo esencial.

Moverse los lunes después de los juegos puede ser una tarea, pero descubrir cómo maximizar esas sesiones de fuerza y acondicionamiento de verano para un jugador de mediados de los 30 también es un desafío.

Smith, un líder de pocas palabras que prefiere tener una conversación profunda en el vestuario sobre la vida en el fútbol profesional que dar un discurso motivador antes del juego, recibe más preguntas de los jugadores jóvenes sobre la recuperación que sobre cualquier otro tema.

"A veces simplemente lo aguantas y no te sientes bien, y así es", dijo Smith, quien también mezcla el baloncesto informal con su trabajo de la temporada baja en su ciudad natal de Knoxville, Tennessee.

El orgullo y la perspectiva también son clave para la longevidad en la NFL. El hijo mayor de Heyward, Callen, de nueve años, ha pasado algunas noches con él en su dormitorio.

"Hay un hambre allí que sé que estoy en un grupo raro que llega al año 15, pero es algo en lo que pienso constantemente", dijo Heyward. "Hay cosas que quiero tachar antes de colgar los botines, y aún no he alcanzado esos objetivos".

___

Los redactores deportivos de AP Josh Dubow, David Brandt, Will Graves, Brett Martel, Noah Trister y David Skretta contribuyeron con este despacho.

)Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes