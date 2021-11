La luz de Caronte ilumina el lado oscuro de Plutón

Nuevas técnicas de procesamiento de imágenes han permitido ahora obtener una imagen del 'lado oscuro' de Plutón de los datos de la misión New Horizons de la NASA recogidos en su sobrevuelo de 2015.

Después de volar a unos 12.550 kilómetros de la superficie helada de Plutón el 14 de julio de 2015 y tomar las históricas primeras fotografías cercanas de este mundo, la nave miró hacia atrás al planeta enano y capturó otra serie de imágenes de su lado oscuro.

Iluminada por el distante Sol, la atmósfera brumosa de Plutón se destacaba como un anillo de luz brillante que rodeaba el lado oscuro de Plutón. Desde su posición ventajosa cuando se llevó a cabo este experimento, New Horizons pudo ver principalmente el hemisferio sur de Plutón, una gran parte del cual estaba en transición a su oscuridad estacional invernal, algo muy parecido a los inviernos árticos y antárticos oscuros de meses de duración en la Tierra, no así en Plutón, donde cada estación dura 62 años terrestres.

Afortunadamente, una parte del oscuro hemisferio sur de Plutón fue iluminada por la tenue luz del sol que se refleja en la superficie helada de la luna más grande de Plutón, Caronte, que tiene aproximadamente el tamaño de Texas. Ese poco de "luz de Caronte" fue suficiente para que los investigadores hayan desentrañado detalles del hemisferio sur de Plutón que no podrían obtenerse de otra manera.

"En una sorprendente coincidencia, la cantidad de luz de Caronte en Plutón es cercana a la de la Luna en la Tierra, en la misma fase para cada uno", dijo en un comunicado Tod Lauer, astrónomo del Observatorio Nacional de Investigación de Astronomía Infrarroja Óptica de la National Science Foundation en Tucson, Arizona y el autor principal del estudio. "En ese momento, la iluminación de Caronte en Plutón era similar a la de nuestra propia Luna en la Tierra cuando estaba en su fase de primer trimestre".

Los investigadores publicaron la imagen resultante y la interpretación científica de la misma el 20 de octubre de 2021 en The Planetary Science Journal.

Recuperar detalles de la superficie de Plutón a la tenue luz de la luna no fue fácil. Al mirar hacia atrás a Plutón con el New Horizons Long Range Reconnaissance Imager (LORRI), la luz dispersa del Sol (que estaba casi directamente detrás de Plutón) produjo un patrón complejo de luz de fondo que era 1.000 veces más fuerte que la señal producida por Caronte reflejada. luz, según el coinvestigador de New Horizons y científico del proyecto Hal Weaver, en el Laboratorio de Física Aplicada de Johns Hopkins. Además, el anillo brillante de neblina atmosférica que rodeaba a Plutón estaba muy sobreexpuesto, produciendo artefactos adicionales en las imágenes.

"El problema era muy parecido a tratar de leer un letrero de la calle a través de un parabrisas sucio cuando se conduce hacia el sol poniente, sin una visera", dijo John Spencer, co-investigador de New Horizons y científico planetario en el Southwest Research Institute en Boulder, Colorado, coautor del estudio.

Se necesitó la combinación de 360 imágenes del lado oscuro de Plutón y otras 360 imágenes tomadas con la misma geometría pero sin Plutón en la imagen, para producir la imagen final con los artefactos restados dejando solo la señal producida por la luz reflejada por Caronte.

Alan Stern, el investigador principal de New Horizons en el Southwest Research Institute, agregó que "el trabajo de procesamiento de imágenes que dirigió Tod Lauer fue completamente de vanguardia y nos permitió aprender algunas cosas fascinantes sobre una parte de Plutón que de otra manera no conoceríamos".

El mapa resultante, aunque todavía contiene ruido digital, muestra algunas características prominentes en la superficie sombreada de Plutón. El más prominente de ellos es una zona oscura en forma de media luna al oeste, donde ni la luz del sol ni la luz de Caronte caían cuando New Horizons tomó las imágenes. También llama la atención una región grande y brillante a medio camino entre el polo sur de Plutón y su ecuador. El equipo sospecha que puede ser un depósito de nitrógeno o hielo de metano similar al "corazón" helado de Plutón en su lado opuesto.

El polo sur de Plutón y la región de la superficie que lo rodea parecen estar cubiertos de un material oscuro, que contrasta marcadamente con la superficie más pálida del hemisferio norte de Plutón. Los investigadores sospechan que la diferencia podría ser una consecuencia de que Plutón haya completado recientemente su verano austral (que terminó 15 años antes del sobrevuelo). Durante el verano, el equipo sugiere que los hielos de nitrógeno y metano en el sur pueden haberse sublimado desde la superficie, pasando directamente de sólido a vapor, mientras que las partículas de neblina oscura se asentaron sobre la región.

Los futuros instrumentos basados en la Tierra podrían eventualmente verificar la imagen del equipo y confirmar sus otras sospechas, pero requerirían que el hemisferio sur de Plutón esté a la luz del sol, algo que no sucederá en casi 100 años. "La forma más fácil de confirmar nuestras ideas es enviar una misión de seguimiento", dijo Lauer.