La madre de Machado dice en Oslo a AFP que espera que su hija recoja el Nobel en persona

La madre de la opositora venezolana María Corina Machado afirmó el lunes a AFP desde el aeropuerto de Oslo que espera que su hija acuda a la capital noruega para recoger el miércoles el Premio Nobel de la Paz.

La opositora de 58 años vive en la clandestinidad y su participación en la ceremonia generaba expectativa.

El Instituto del Nobel confirmó el sábado que Machado participará en la ceremonia en Oslo el miércoles 10 de diciembre.

Está prevista una conferencia de prensa de Machado en el Instituto del Nobel el martes a las 13:00 (12:00 GMT).

"Todos los días le rezo el rosario a Papa Dios, a la Virgen, a ambos juntos, porque tengamos a María Corina mañana", afirmó Corina Parisca a AFP.

"Y si no la tenemos mañana, es la voluntad de Dios", dijo la octogenaria a una periodista de AFP al llegar a Oslo.

El Comité Noruego del Nobel anunció el 10 de octubre que le otorgaba el galardón de 2025 por Machado fue reconocida "por su incansable trabajo de promoción de los derechos democráticos para el pueblo de Venezuela, y por su lucha para lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia".

Este reconocimiento atizó la expectación sobre su paradero, ya que la opositora se encuentra en la clandestinidad desde agosto de 2024 tras las protestas desatadas contra la reelección en julio del presidente Nicolás Maduro en medio de sus denuncias de fraude.

El fiscal general de Venezuela declaró en noviembre a AFP que Machado sería considerada "fugitiva" si abandonaba el país para recibir su premio.

El director del Instituto Nobel, Kristian Berg Harpviken, indicó el sábado que estuvo en contacto con Machado y que ella le confirmó su participación, pero que "dada la situación de seguridad", no podía dar más detalles.

Más tarde, Harpviken declaró a la emisora de radio NRK, "nada es 100% seguro en el mundo, pero esto es tan seguro como puede serlo".

Dirigentes latinoamericanos como el presidente argentino, Javier Milei, o el panameño, José Raúl Mulino, anunciaron su presencia en la premiación en la Municipalidad de Oslo.

