MOSCÚ, 20 feb (Reuters) - Liudmila Naválnaya, la madre del fallecido líder opositor ruso Alexéi Navalni, exigió el martes al presidente Vladimir Putin que le entregue el cuerpo de su hijo para poder enterrarlo.

Navalni, de 47 años, cayó inconsciente y murió repentinamente el viernes tras un paseo por la colonia penal "Lobo Polar", situada sobre el Círculo Polar Ártico, donde cumplía una condena de tres décadas, según el servicio penitenciario.

En un vídeo grabado frente a la prisión, su madre, vestida de negro, se quejó de que ni siquiera sabía dónde estaba el cadáver de su hijo y exigió a Putin que diera la orden de liberarlo.

"Por quinto día no puedo verlo, no me entregan su cuerpo y ni siquiera me dicen dónde está", dijo Naválnaya en el mensaje que fue difundido en el canal de YouTube Navalni LIVE.

"Te hago un llamamiento, Vladimir Putin. Resolver este asunto depende sólo de ti. Déjame ver por fin a mi hijo".

"Exijo que el cuerpo de Alexéi sea entregado inmediatamente para que pueda enterrarlo humanamente".

También envió una carta oficial a Putin con la misma exigencia.

Los aliados de Navalni han citado a un investigador ruso que afirma que las autoridades necesitan al menos 14 días para realizar diversas pruebas químicas en su cuerpo y que, por tanto, no pueden entregar su cadáver todavía.

Occidente y los partidarios de Navalni afirman que Putin es responsable de la muerte de Navalni. El Kremlin ha negado su implicación y ha dicho que las afirmaciones occidentales de que Putin es responsable son inaceptables.

Putin no ha hecho ningún comentario público sobre la muerte de Navalni, pero ha ahondado aún más en la brecha abierta en las relaciones entre Moscú y Occidente causada por la guerra de Ucrania, que dura ya casi dos años. (Información de Reuters; escrito por Alexander Marrow; editado por Andrew Osborn; editado en español por Javi West Larrañaga)