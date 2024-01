Un mes después de la muerte de su hijo Yotam, rehén de Hamás abatido por error por soldados israelíes en la Franja de Gaza, Iris Haim se ha convertido en un símbolo en Israel.

La vida de esta enfermera de 57 años cambió el 7 de octubre, cuando su hijo de 28 años fue secuestrado en el kibutz Kfat Aza por comandos del movimiento islamista palestino Hamás.

Durante el ataque contra el kibutz, donde fueron asesinadas unas 50 personas, el joven escribió a sus padres contando los disparos y el miedo que sentía.

En total, el ataque dejó 1.140 personas muertas en el sur de Israel, según el recuento de la AFP en base a datos oficiales.

"A las 10H44 me escribió que no podía respirar. Le dije que abriera la ventana pero tenía miedo de que los terroristas lo esperaran fuera", relata Haim. Ese fue el último mensaje de su hijo.

Las autoridades le informaron que habían localizado el teléfono de Yotam en la Franja de Gaza y después le confirmaron que figuraba entre los 250 rehenes tomados por los comandos islamistas y llevados al territorio palestino.

Rápidamente, Iris Haim se convierte en uno de los rostros públicos de las familias de los rehenes, cuya ausencia persigue la sociedad israelí desde hace más de cien días. Su serenidad impresiona.

"No sentía cólera, eso sorprendió a la gente. Ni cólera ni lágrimas, hablaba de Yotam con una sonrisa", recuerda.

En un video viral defendió que la vida de los soldados desplegados en Gaza no era menos importante que la de su hijo.

Hasta 190 soldados han caído en los combates en la Franja, según el ejército israelí. Sus bombardeos y operación terrestre sobre este territorio han matado a casi 24.300 personas, en su mayoría mujeres y menores, según el Ministerio de Salud de Hamás.

Iris rechazó sumarse a ciertas familias que, según ella, presionaban en exceso a las autoridades israelíes para liberar a los rehenes.

"Yo tenía un mensaje distinto: en primer lugar que el país hace todo lo posible para liberar a los rehenes. Y que Yotam es fuerte", explicó.

- Eligió "la luz" -

El 14 de diciembre, en una entrevista a la AFP, se mostraba optimista: "Quiero a mi hijo en casa, evidentemente lo más rápido posible, pero quiero que el pueblo confíe en el ejército, en las autoridades, hacen todo lo que pueden".

Justo el día después, el ejército le informó que su hijo fue abatido junto a otros dos rehenes por un error de los soldados israelíes.

Tras escapar de sus captores, llevaban cinco días vagando por la Franja de Gaza, según una investigación del ejército. Cuando vieron soldados israelíes, les gritaron en hebreo pero el escuadrón creyó que era una trampa de Hamás y disparó.

En vez de hundirse en el "pozo" del duelo, según su expresión, ella elige "la luz" y va a hablar allí donde la invitan.

Esta mujer de carácter templado no esconde sus lágrimas cuando habla de su hijo, músico y deportista, pero también un "chico con dificultades". "Tuvo que enfrentar retos que superó él solo", explica.

- "Murió libre" -

Los retratos de Yotam son omnipresentes en el departamento provisional donde vive después de la evacuación de las localidades cercanas a Gaza.

Para ella, su hijo es "un héroe". "Tomó las riendas de su vida, murió libre asumiendo riesgos", defiende.

El país se quedó estupefacto cuando mandó un mensaje de compasión para los soldados que mataron a su hijo: "No siento ira, comprendo la situación difícil en la que estaban, les amo y les admiro".

"No me sitúo en la acusación y en las preguntas retroactivas (...) No puedo hacer regresar a Yotam, pero puedo escoger ver las cosas de forma positiva", explica.

Especialista en cuidados paliativos y en tratamiento de enfermos de demencia, Iris estima que su experiencia profesional y ahora personal le permiten ayudar a otros.

"No quiero que olvidemos a Yotam, su heroísmo, porque es importante entender lo que hizo. Tengo muchos proyectos para su recuerdo", dice.

Pero al mismo tiempo ha iniciado un ciclo de conferencias en Israel y en el extranjero "para ayudar a la gente a enfrentar los desafíos". "Quiero luchar contra las divisiones en el pueblo, podemos tener desacuerdos pero conservar un cierto modo de hablar", argumenta.

"La gente me ha dicho 'gracias' y me ha pedido que continúe apoyándoles. Es un deber, como si Yotam me lo hubiera encomendado", concluye.

