Oksana Lubnov, madre de Alex Lubnov, de 32 a√Īos y secuestrado en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre, ha iniciado una huelga de hambre que solo interrumpir√° cuando regrese su hijo.

Alex Lubnov fue secuestrado en el festival que se celebraba en el kibutz de Reim, asaltado por milicianos de Ham√°s, donde trabajaba como responsable de un bar. Su mujer, Michal, est√° embarazada.

"Lo que ocurri√≥ el otro d√≠a me ha hecho darme cuenta de que no se est√° haciendo nada para que vuelvan. Solo recibimos cad√°veres todos los d√≠as. No tengo esperanza", ha declarado Oksana Lubnov, seg√ļn recoge el diario israel√≠ 'Yedioth Aharonoth'.

"Solo la diplomacia puede hacer que los rehenes sean liberados, no la fuerza. El ejército solo ha traído a mujeres militares secuestradas y cadáveres. Si no hay acuerdo, no hay esperanza", ha argumentado.

El Gobierno israel√≠ est√° siendo criticado por las familias de los rehenes que contin√ļan secuestrados en la Franja de Gaza por su negativa a pactar un intercambio con el Movimiento de Resistencia Isl√°mica despu√©s de la tregua en la que fueron liberadas las mujeres y menores de edad.

El primer ministro israel√≠, Benjamin Netanyahu, defiende que la v√≠a militar es la √ļnica eficaz para lograr la liberaci√≥n de los rehenes. Sin embargo, el pasado viernes tres rehenes que lograron acercarse a fuerzas israel√≠es en la Franja de Gaza murieron tiroteados por los propios militares israel√≠es.