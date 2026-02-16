La madre del opositor ruso Navalni reclama "justicia" para su hijo "envenenado"

La madre del fallecido opositor ruso Alexéi Navalni reclamó "justicia" para su hijo este lunes, en el segundo aniversario de su muerte, después de que una investigación realizada por cinco países europeos concluyera que fue "envenenado" con una toxina.

"Esto confirma lo que ya sabíamos desde el principio. Sabíamos que nuestro hijo no murió simplemente en prisión, fue asesinado", dijo a la prensa, incluida la AFP, cerca de la tumba de Navalni en Moscú.

"Creo que tomará algún tiempo pero averiguaremos quién lo hizo. Por supuesto, queremos que eso ocurra en nuestro país y que prevalezca la justicia", agregó.

"Ya dije que a quienes dieron esa orden se les conoce en todo el mundo, no hago más que repetirlo. Y queremos que quienes participaron [en la muerte de Navalni] sean identificados", insistió.

El lunes, decenas de personas se concentraron cerca de la tumba del carismático activista anticorrupción y firme opositor del presidente ruso Vladimir Putin. Alexéi Navalni murió en la cárcel el 16 de febrero de 2024, a los 47 años, en unas circunstancias que todavía no están claras.

El Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos acusaron a Moscú de haberlo "envenenado" con una "toxina rara" que se encuentra en las ranas dardo de Ecuador, según las conclusiones de una investigación publicadas el sábado.