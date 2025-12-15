"La madurez es maravillosa", dice la bailaora Sara Baras

La española Sara Baras celebra, con un espectáculo homenaje al guitarrista Paco de Lucía, los más de 25 años de su compañía y afirma orgullosa que se siente "más fuerte que nunca" tras casi cuatro décadas bailando flamenco en escena.

Baras, una de las bailaoras con más renombre internacional, está de gira con "Vuela", un espectáculo dedicado al maestro Paco de Lucía, fallecido en 2014, al que le unió una gran amistad y una larga colaboración.

Días antes de sus representaciones en París, del 18 al 21 de diciembre, la artista gaditana explica con entusiasmo el origen del espectáculo, que nace de un "agradecimiento" al músico que revolucionó el flamenco.

Baras, de 54 años, habla también de la historia de su compañía, creada en 1998, y su larga trayectoria personal zapateando en los escenarios, que arrancó de muy joven.

"No conozco la vida sin el baile", dice la artista por teléfono a AFP. "Llevo bailando toda la vida y es como si fuera mi lenguaje. A veces pienso que hay momentos en que me expreso mejor bailando que incluso hablando".

Intensidad

Su baile suele ser de mucha intensidad, con poderosos zapateados, una técnica extremadamente física.

"Hay una parte física y hay una parte emocional, es muy importante que tu cabeza esté en su sitio", explica.

Pero admite, no obstante, que siempre está pendiente de su forma física para poder aguantar ese ritmo.

"Tengo mis años y bailo muy fuerte, y para eso tienes que tener mucho cuidado", confiesa, añadiendo que un preparador la ayuda a trabajar sin lesionarse.

Con su compañía, ha creado 19 espectáculos y algunos cuentan con más de 500 representaciones, que la han llevado a los escenarios más prestigiosos del mundo, desde Londres a Nueva York pasando por París o Buenos Aires.

"Yo no solo bailo, sino que coreografío y dirijo", comenta en alusión a todos estos espectáculos, que nacen de una idea que luego va investigando con su equipo hasta que, al final de un largo proceso creativo, se concretiza en una propuesta artística.

También el hecho de viajar y compartir escenario con otro tipo de estilos y de registros alimenta su experiencia.

"La madurez es maravillosa", afirma. "Me siento más fuerte que nunca, disfruto el escenario como nunca".

Agradecimiento

"Vuela" se articula en cuatro actos, representados en cuatro palabras (madera, mar, muerte y volar), que resumen la evolución de la compañía, mezclada con la influencia de Paco de Lucía, afirma Baras.

La madera hace alusión a la tradición, el mar a la región de Cádiz (en el sur de España), la tierra natal de la bailaora y el guitarrista.

La parte de la muerte habla de los seres queridos perdidos, pero en clave más bien positiva, con "el agradecimiento de haberlos tenido en nuestra vida", dice la artista.

Y el cierre, volar, se refiere a la celebración de los más de 25 años de la compañía y directamente a la música de Paco de Lucía, que "ya de por sí te hace volar", comenta.

La partitura del espectáculo, un reto mayúsculo en este homenaje al célebre guitarrista, corre a cargo de Keko Baldomero.

Baras, que alaba el trabajo "bestial" de maestros como Carmen Amaya, Antonio Gades, Camarón de la Isla o Enrique Morente para dar a conocer el flamenco en el mundo, también celebra a los nuevos talentos.

"Hay generaciones que hacen un tipo de flamenco diferente, pero es porque la vida evoluciona. Hay espacio para todos y público para todos", asegura.

De la cantante Rosalía, por ejemplo, dice que "se le nota el amor que le tiene al flamenco".