La maratoniana keniana Brigid Kosgei planea ir a Los Ángeles 2028 con Turquía

La keniana Brigid Kosgei, explusmarquista mundial de maratón, anunció a la AFP que al igual que otros cuatro compatriotas se ha nacionalizado turca y que planea ir por ese país a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

"Sí, es verdad. He cambiado de nacionalidad para convertirme en turca", explicó Kosgei, que se perdió por lesión los Juegos de París 2024.

"Es mi decisión y estoy feliz por competir ahora con la bandera turca, una vez que el proceso termine", apuntó.

Otro de los atletas kenianos que habrían dado el mismo paso sería Ronald Kwemoi, subcampeón olímpico en París 2024, que no pudo ser contactado por la AFP para confirmar su nacionalización.

La Carta Olímpica exige a un deportista "un plazo de al menos tres años desde que representó a su país por última vez" antes de poder defender los colores de otro país en unos Juegos.

El proceso de obtención de la nacionalidad turca comenzó en 2024, precisó Brigid Kosgei (31 años), que tiene en su palmarés victorias en maratones como los de Chicago, Londres y Tokio.

Con un tiempo de 2h14:04, Kosgei fue la plusmarquista mundial de maratón de octubre de 2019 a septiembre de 2023.

Kenia, un país marcado en los últimos años por diversos escándalos de dopaje, fue uno de los grandes protagonistas del pasado Mundial de atletismo, en Tokio en septiembre de 2025. Acabó entonces segundo en el medallero (11 metales, 7 de ellos de oro), solo superado por Estados Unidos.