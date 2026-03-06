La marca española Loewe trae un aire marino a París

Con toques marinos y llena de color, Loewe presentó este viernes su nueva colección en la Semana de la Moda de París, un segundo desfile muy esperado del dúo estadounidense al frente de la dirección creativa de la histórica marca española

Los diseñadores Jack McCollough y Lazaro Hernandez tomaron el año pasado las riendas de Loewe, actualmente integrada en el grupo francés LVMH, tras la salida de Jonathan Anderson a Dior. En octubre presentaron una primera línea, también llena de color y trazos almodovarianos.

En este segundo desfile, mixto, organizado cerca del castillo de Vincennes en las afueras de París, se vieron voluminosos anoraks de cuero, de estilo marinero, en colores intensos como el amarillo, el rojo anaranjado o el azul eléctrico.

También en cuero hubo chaquetas moldeadas, como esculturas, en este material primordial para Loewe, una casa de marroquinería fundada en Madrid en 1846. Este tipo de prendas ya sobresalió en su primera presentación.

Entre otros looks de corte marinero destacaron grandes abrigos azul oscuro, combinados con botas de agua transparentes, así como piezas totalmente recubiertas como de flecos y nudos, recordando algas y corales.

McCollough y Hernandez, ambos nacidos en 1978, suelen trabajar mucho las materias y combinar texturas diferentes. Aquí se vieron minivestidos de piel, en tonos marrones degradados, vestidos con espaldas al descubierto hechos de flecos lanudos o confeccionados con una especie de collares.

En el público, entre algunos muñecos en forma de ballenas y pulpos de la artista contemporánea Cosima von Bonin, se pudo ver al rapero estadounidense Lil Yachty y a la directora e intérprete Eva Victor, una de las embajadoras de la marca.

También estuvieron presentes las actrices españolas Bárbara Lennie, Milena Smit y Vicky Luengo. Las tres forman parte del elenco de "Amarga Navidad", la nueva película de Pedro Almodóvar, adepto de la firma.

"Es una colección con mucho poder, muy potente, con cosas muy bonitas, muy extremas también", dijo a AFP Luengo después del desfile. Con colores "muy histriónicos", remató Smit.

McCollough y Hernandez, fundadores en 2002 de la marca neoyorquina Proenza Schouler, sucedieron en 2025 a Jonathan Anderson, ahora diseñador de Dior, después de que el norirlandés pasara una década al frente de Loewe durante la cual rejuveneció profundamente la histórica firma.