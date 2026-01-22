La marca japonesa Issey Miyake trae color y Rick Owens su moda gótica a París

La firma japonesa Issey Miyake presentó el jueves en París la nueva colección de su sello IM Men, llena de fluidez y cargada de color, bien distinta de la propuesta del estadounidense Rick Owens, conocido por su estilo gótico.

La marca nipona mostró abrigos largos y holgados, pantalones cruzados amplios, recubiertos por grandes túnicas, en una colección titulada "formless form" (forma sin forma, en español).

Las corbatas parecían desmesuradamente largas o apoyadas en el hombro, y las bufandas se sobreponían para formar ponchos.

Aunque las primeras piezas fueron más bien en negro, blanco, beige o marrón, siguieron conjuntos de colores intensos: rosas combinados con naranjas o violetas, y los azules mezclados con los amarillos.

Este jueves también fue el turno del estadounidense Rick Owens, maestro del gótico. Presentó su colección "Tower", como una torre que impone "en un mundo que nos rodea imposible de ignorar", según la nota de prensa, y "donde la única opción es la parodia".

Fiel a su estilo underground, el desfile en el Palacio de Tokio ofreció siluetas fluidas, abrigos de cuero con grandes cuellos, pantalones cortos deshilachados, botas gigantes que incorporan bolsillos laterales y máscaras en macramé que cuelgan hasta las rodillas.

La colección, en una paleta oscura, como es habitual en el creador, también incluyó piezas hechas en kevlar, una fibra cinco veces más resistente que el acero, con la que se suelen hacer los chalecos antibalas, precisa la firma.

La diseñadora española Sonia Carrasco también presentó su nueva colección, en la primera presentación de esta valenciana en el programa oficial de la Semana de la Moda parisina.

La joven creadora, nacida en 1988, debutó con una colección mixta en la que se vieron muchas piezas con costuras a la vista, una técnica que utiliza a menudo para mostrar el proceso que hay detrás de cada look.

En las prendas "se ven todo el rato las costuras, los interiores, parece que no están acabadas, pero realmente están adrede así", explicó la diseñadora poco después del desfile, en una escuela de artesanía en el centro de París. "Es parte del proceso que quiero enseñar".

Así eran precisamente dos modelos que lució recientemente la cantante española Rosalía en la presentación de su disco "Lux".