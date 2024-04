La marca LYCRA® presenta una nueva solución de calce personalizable en Kingpins, Ámsterdam

WILMINGTON, Delaware--(BUSINESS WIRE)--abr. 24, 2024--

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de fibras innovadoras y sostenibles para la industria de la confección, anunció el lanzamiento de una nueva y revolucionaria innovación de modelado específico para la tela de jean elástico. El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en Kingpins Ámsterdam el día de hoy.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20240424177031/es/

The LYCRA Company launches a revolutionary new targeted shaping innovation for stretch denim at Kingpins Amsterdam Spring 2024: LYCRA FitSense® denim technology. (Photo: Business Wire)

La tecnología LYCRA FitSense ® para telas de jean es una tecnología de modelado diseñada para brindar una solución de ajuste única a consumidores de todo tipo y forma de cuerpo. Su efecto moldeador avanzado brinda soporte específico en puntos problemáticos comunes que pueden afectar el ajuste de la prenda, como la barriga y la cintura, los muslos y las nalgas, ofreciendo una solución de ajuste personalizable, un gran avance para la industria del jean.

“El soporte específico está diseñado en telas de jean elásticas con nuestra tecnología, la nueva construcción de telas y confección de prendas de precisión”, explicó Ebru Ozaydin, director de marketing estratégico global de jeans, tejidos y prêt-à-porter de The LYCRA Company. “Nuestra solución innovadora es discreta e invisible, y los jeans conservan la auténtica apariencia y sensación de tela de jean que aman los consumidores”.

Los diseñadores que trabajan para marcas y fabricantes de prendas de vestir podrán llevar su oficio al siguiente nivel, ya que podrán elegir dónde dar forma, soporte y elevación para ofrecer una experiencia de ajuste personalizado que ayudará a los consumidores a verse y sentirse bien con sus jeans. Esta innovación también ofrece el potencial de aumentar la satisfacción del consumidor y reducir las costosas devoluciones relacionadas con un mal ajuste.

“La marca LYCRA ® ha revolucionado constantemente lo que conocemos como posible. Nuestras tecnologías continúan remodelando la industria de la confección”, afirmó Steve Stewart, director de marca e innovación. “Estamos encantados de traer la tecnología para telas de jean de LYCRA FitSense ® al mercado y esperamos exhibirlo en Kingpins China en mayo y Kingpins Nueva York en julio”.

Por tercer año consecutivo, la marca LYCRA ® se ha asociado con la House of Denim Foundation y los estudiantes de Jean School para montar la exposición “Stretch Yourself #3: Denim of the Future, Diseñado por la Generación Z”. Una vez más, talentosos estudiantes de diseño han creado siluetas inspiradoras que cuentan con telas innovadoras de fábricas líderes e impulsadas por las tecnologías de The LYCRA Company.

Los asistentes a Kingpins también pueden conocer el nuevo desarrollo de fibra biodesarrollada de LYCRA ® elaborada con QIRA®. The LYCRA Company se ha asociado a Qore ®, fabricante de QIRA ®, para hacer posible la primera producción comercial a gran escala del mundo de elastano en forma renovable. Disponible a principios de 2025, este producto sostenible utilizará maíz de campo para reducir la huella de carbono de las telas de LYCRA ® en un 44 %*, que se espera ofrezca un rendimiento equivalente.

Además, la marca LYCRA ® celebra los 20 años de la feria Kingpins Shows, incluidos 10 años en Ámsterdam, patrocinando un happy hour al final del primer día. DJ Red Planet se encargará de musicalizar el evento, donde se podrán apreciar momentos memorables de los 65 años de historia de la icónica marca en los monitores. Los comentarios de apertura reconocerán el estatus de la marca de elastano como el patrocinador más antiguo de la feria y el fuerte vínculo que comparten ambas compañías.

“Una señal segura de éxito en la vida es quién elige acompañarte en el viaje”, dijo Andrew Olah, fundador y director ejecutivo de Kingpins. “The LYCRA Company ha sido un socio increíble para muchas personas en el negocio de los jeans y Kingpins ha ganado mucho, en gran medida por nuestra estrecha relación durante dos décadas”.

Si desea saber más sobre la tecnología de jean de LYCRA FitSense ®, visite The LYCRA Company en la zona azul, stand 11, en Kingpins Ámsterdam, o lycra.com.

*Estimado de Cradle-to-Gate Screening LCA para una planta de fabricación de telas de LYCRA ® en junio de 2022, con la preparación de Ramboll US Consulting, Inc.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company, la empresa que invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal, es propietaria de las marcas comerciales líderes LYCRA ® , LYCRA HyFit ® , LYCRA ® T400 ® , COOLMAX ® , THERMOLITE ® , ELASPAN ® , SUPPLEX ® y TACTEL ® . Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus soluciones sostenibles, su experiencia técnica y apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite lycra.com.

LYCRA ® y LYCRA FitSense ® son marcas comerciales de The LYCRA Company.

Qore ® y QIRA ® son marcas comerciales de Qore ® LLC.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20240424177031/es/

CONTACT: Izaskun Hernanz

Izaskun.Hernanz@lycra.com

Keyword: europe united states netherlands north america delaware

Industry keyword: fashion retail environment manufacturing sustainability textiles

SOURCE: The LYCRA Company

Copyright Business Wire 2024.

Pub: 04/24/2024 11:00 am/disc: 04/24/2024 11:03 am

http://www.businesswire.com/news/home/20240424177031/es