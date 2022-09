La marca Thompson Hotels se extiende al mercado europeo con la apertura de Thompson Madrid

Chicago--(business wire)--sep. 10, 2022--

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) anuncia en el día de hoy la apertura del muy esperado Thompson Madrid, la primera propiedad de la marca Thompson Hotels en España. Estableciendo así un nuevo e inspirador estándar para las estancias de lujo modernas, el hotel, que cuenta con 175 habitaciones, representa una celebración de un estilo pensado al detalle y con un auténtico aire madrileño. Así, se convierte en un increíble destino para los viajeros ávidos de cultura que quieren sumergirse en la vibrante capital de España.

Con tres espacios distintivos para cenar, sitios bien equipados con elementos de diseño seleccionados de manera exclusiva y una arquitectura que evoca el rico legado de Madrid, Thompson Madrid encarna verdaderamente la identidad de su ubicación. Se invita a los huéspedes a disfrutar de todo lo que tiene para ofrecer la ciudad a través de espacios creativos, interiores audaces que no dan lugar al arrepentimiento y una gastronomía destacada.

Ubicado en Calle De La Montera, que conecta la famosa plaza principal de la ciudad, Puerta del Sol, con los teatros, los cines y las boutiques de la animada calle Gran Vía, Thompson Madrid está emplazado en dos edificios históricos y representa un espacio dinámico y refinado para que los huéspedes recorran y disfruten del verdadero carácter de la ciudad. Los frenéticos barrios de Malasaña, Chueca y el centro cívico de la ciudad de Madrid pueden recorrerse caminando desde el hotel. Además, hay una gran oferta de galerías, museos, delicias culinarias y puntos de referencia culturales en cada esquina.

“Nos complace recibir huéspedes en Thompson Madrid y los invitamos a sumergirse en la cultura de la ciudad, presente tanto dentro como fuera de las paredes del hotel”, explicó Carlos Erburu Zazpe, gerente general de Thompson Madrid. “Con la inspiración del cercano 'kilómetro Cero' de Madrid, que marca el punto desde el que se miden todas las distancias en España, todos los recorridos comienzan en Madrid, en tanto que todas las verdaderas experiencias madrileñas para nuestros huéspedes tienen su punto de partida en Thompson Madrid”.

Diseño con estilo

El rico diseño del hotel es un reflejo de la tradicional arquitectura que puede encontrarse por toda Madrid, a la vez que representa el inconfundible sentido de una residencia elegante y contemporánea, propio de Thompson Hotels. El Estudio de Arquitectura de Diseño e Interiorismo López y Tena, LYTA, con sede en Madrid, fue el encargado de diseñar espacios interiores que imiten las vistas, los sonidos y los sabores de la ciudad. Los detalles en cuero, mármol y madera se distribuyen con elegancia y contribuyen al sentido de un diseño atemporal, incorporado a las instalaciones ultramodernas y sofisticadas. El resultado es una escapada de lujo arraigada en su entorno.

Los detalles cálidos y evocadores se encuentran presentes en todas las suites y las habitaciones de huéspedes del hotel, cuyas ventanas, de piso a techo, y terrazas privadas invitan a los huéspedes a empaparse del ambiente de la ciudad. Una distintiva suite en el ático abarca dos pisos y ofrece espacios de salas de estar y comedor amplios y elegantes, un bar hecho a medida y un amplio balcón envidiable que hace alarde de las increíbles vistas panorámicas de Madrid.

Culture Lives Here (Aquí vive la cultura)

En su carácter de epicentro artístico, Thompson Madrid rinde homenaje a la transformadora energía de su cultura local. 'Con la cultura por Montera', el lema del hotel, se celebra el dinámico impacto que el diseño, la música, el arte, la moda y la gastronomía ejercen sobre Madrid, y se reafirma a Calle De La Montera como el corazón de la comunidad creativa de la ciudad. Con este lema en mente y basándose en la plataforma Culture Lives Here de Thompson Hotel, que celebra la pasión de la marca por impulsar características creativas destacadas, el hotel colabora con los increíbles agentes de cambio de la cultura para manifestar su impacto significativo sobre la cultura de Madrid.

Comida y bebida de autor

En los tres salones comedores distintivos de Thompson Madrid se celebra el apasionado legado de la gastronomía de la ciudad.

En la panadería y pequeño bistró del hotel disponible las 24 horas, ubicada a nivel de la calle y abierta a huéspedes y visitantes, The Omar, se fusionan el modernismo de mitad de siglo con espacios industriales de planificación abierta, y se invita a los huéspedes a probar la pastelería artesanal y platillos livianos de estación.

Mientras disfrutan de una vista única del paisaje de Madrid desde arriba, los huéspedes pueden descubrir la gastronomía auténtica y disfrutar de cócteles especialmente preparados en Thompson Madrid Rooftop. Junto con las vistas panorámicas de la ciudad, los huéspedes también pueden disfrutar el ambiente y la belleza de la piscina de borde infinito cercana.

Cuando llega el momento de la fiesta, los tragos ganan lugar y los huéspedes, visitantes y turistas siguen el murmullo hasta llegar a un bar oculto de estilo de tugurio, llamado Hijos de Tomás, que se prevé que abra este próximo otoño. Este lujoso y reducido espacio de bebidas, que goza de una intimidad planificada, ofrece un menú de cócteles novedosos y música en vivo acompañada por el piano para que los visitantes se abran paso tranquilamente hacia la tardecita.

En las seis instalaciones individuales de Thompson Madrid, se encontrará con espacios únicos en su estilo. Cada uno de ellos ha sido diseñado para alentar el pensamiento creativo y la conexión, con interiores de estilo contemporáneo e influencia local que evocan el inspirador espíritu de Madrid. Con capacidad hasta para 321 huéspedes, instalaciones tecnológicas de vanguardia y una exquisita oferta de alimentos y bebidas, la colección de instalaciones del hotel es una muy buena opción para realizar cualquier tipo de evento, desde reuniones sociales hasta un ajetreado evento de negocios.

Instalaciones enriquecidas

Descubra un oasis urbano de bienestar en la terraza de Thompson Madrid, donde los huéspedes pueden relajarse y sumergirse en la piscina de borde infinito al aire libre, o bien, sentarse junto a ella. La piscina cuenta con un sistema de hidromasajes con vistas al increíble horizonte madrileño.

Un patio al aire libre, un bar en la cima de estilo residencial y un club vacacional ofrecen espacios aún más amplios para que los huéspedes disfruten del ambiente, además de un centro de ejercicios boutique, abierto las 24 horas, que cuenta con el equipamiento más novedoso y de primera línea.

Además de ofrecer los servicios que se esperan de una estancia en un hotel de lujo, Thompson Madrid se posiciona como una institución cultural y ofrece a los huéspedes acceso exclusivo a experiencias en toda la ciudad, como recorridos, exposiciones de arte y conciertos.

Thompson Madrid será el tercer hotel de la marca Hilton en la ciudad, y se suma a Hyatt Centric Gran Via Madrid y Hyatt Regency Hesperia Madrid, y la segunda propiedad de la marca Thompson Hotels en Europa pronto se unirá a Thompson Vienna, que se estima se inaugurará en 2024.

En este comunicado de prensa, el término “Hyatt” se utiliza con fines de practicidad para hacer referencia a Hyatt Hotels Corporation o una o más de sus filiales.

Acerca de Thompson Hotels

Thompson Hotels ha logrado transformar la hospitalidad tradicional en momentos culturales dinámicos inspirados en las calles cercanas desde que abrió sus puertas por primera vez en el centro de la Ciudad de Nueva York hace ya más de 20 años. Hoy en día, la marca continúa canalizando su energía local creativa hacia su cartera internacional de propiedades en permanente expansión, con restaurantes liderados por los nombres más destacados de la gastronomía, recepciones que ofician de epicentros culturales, programas musicales innovadores y mucho más. El resultado es un centro de atracción diseñado para reuniones grupales, en el que se destaca el diseño distintivo y que ofrece una experiencia única a los huéspedes. Cada uno de los hoteles funciona como un inspirador punto de partida para que tantos huéspedes como creativos se conecten entre sí y con la cultura que los impulsa. Actualmente, la cartera de hoteles de estilo de vida de Thompson Hotels incluye: The Beekman, Gild Hall and Thompson Central Park New York en la Ciudad de Nueva York; Thompson Washington D.C.; Thompson Nashville; Thompson Seattle; Thompson Chicago; The Cape in Los Cabos, México; Thompson Playa del Carmen en la Riviera Maya de México; Thompson Zihuatanejo en la Costa del Pacífico de México; Thompson Dallas, Thompson San Antonio y Thompson Austin en Texas; Thompson Savannah; Thompson Hollywood; Thompson Buckhead; Thompson Denver; y Thompson Madrid en España. Siga a @ThompsonHotels en Facebook, Twitter e Instagram para conocer las novedades. Para más información, visite www.thompsonhotels.com.

Acerca de Hyatt Hotels Corporation

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una compañía hotelera global líder guiada por su propósito: cuidar a las personas para que puedan dar lo mejor de sí mismas. Al 30 de junio de 2022, la cartera de la Compañía incluía más de 1150 hoteles y propiedades con todo incluido en 72 países de seis continentes. La oferta de la empresa incluye marcas de Timeless Collection, como Park Hyatt®, Grand Hyatt®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Residence Club®, Hyatt Place®, Hyatt House®, y UrCove; the Boundless Collection, incluidos Miraval®, Alila®, Andaz®, Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, y Caption by Hyatt; the Independent Collection, incluidos The Unbound Collection by Hyatt®, Destination by Hyatt™, y JdV by Hyatt™; e Inclusive Collection, que incluye Hyatt Ziva®, Hyatt Zilara®, Zoëtry® Wellness & Spa Resorts, Secrets® Resorts & Spas, Breathless Resorts & Spas®, Dreams® Resorts & Spas, Vivid Hotels & Resorts®, Alua Hotels & Resorts®, y Sunscape® Resorts & Spas. Las subsidiarias de la Compañía operan el programa de lealtad World of Hyatt®, ALG Vacations®, Unlimited Vacation Club®, los servicios de administración de destinos Amstar DMC y los servicios de tecnología Trisept Solutions®. Para obtener más información, visite www.hyatt.com.

