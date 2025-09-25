La Marina francesa incauta 9,6 toneladas de cocaína frente a la costa oeste de África

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

La Marina Nacional de Francia se ha incautado de 9,6 toneladas de cocaína en una intervención realizada esta semana frente a las costas del oeste de África, según la Prefectura Marítima del Atlántico, que no ha especificado el lugar exacto de la intervención ni el destino de la droga, valorada en casi 519 millones de euros.

La Marina, que desplegó dos buques por petición de la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigaciones Aduaneras (DNRED), localizó la droga en el interior de un carguero del que tampoco han trascendido detalles. La Agencia Nacional contra el Crimen de Reino Unido colaboró en la recogida de información previa.

“La perfecta colaboración entre actores nacionales e internacionales en la lucha contra el narcotráfico ha hecho posible esta notable incautación”, que tuvo lugar el lunes, según el comunicado oficial divulgado este jueves. La Prefectura Marítima del Atlántico ha resaltado la “eficacia de la acción” de Francia para proteger las fronteras externas y combatir el crimen organizado.

Los buques que han intervenido forman parte de la Operación Corymbe, un despliegue francés que vigila principalmente el golfo de Guinea y que tiene también entre sus objetivos la lucha contra la piratería.