La mayor preocupación para final de la euro es que españa "sea españa", dice dt

Por Fernando Kallas

BERLÍN, 13 jul (Reuters) - El DT español, Luis de la Fuente, dijo el sábado que el mejor consejo que puede dar a sus jugadores de cara a la final de la Eurocopa ante Inglaterra es que se mantengan fieles a su identidad de desarrollar un fútbol entretenido que los lleve a la victoria.

España ha arrasado en el torneo con seis victorias consecutivas, incluida una remontada contra la defensora del título, Francia, en semifinales, a pesar de no contar con varios titulares clave.

Lo hizo sin sacrificar su estilo ofensivo, una mentalidad y una confianza que De la Fuente cree que deben mantenerse fieles para el choque del domingo.

"Si nosotros no somos España, tendremos problemas. Tenemos que ser nosotros, con nuestras virtudes, podremos ganar. Si somos nosotros, tendremos muchas posibilidades", dijo el entrenador antes del choque en Berlín.

España ha ofrecido una serie de actuaciones brillantes que demuestran cómo se ha reinventado a sí misma como un equipo que conoce el camino del gol. Sus 108 disparos, 37 de ellos a puerta, son la prueba de que De la Fuente ha convertido a su equipo en uno que ya no parece buscar la posesión por la posesión misma.

Son las mejores cifras del torneo y casi duplican los 66 intentos totales de Inglaterra, con 19 tiros a puerta.

Se espera que la final sea un contraste de estilos, pero De la Fuente no cree que España deba considerarse favorita.

"No hemos perdido nunca la perspectiva. Si no estamos por encima del nivel de los últimos partidos y más concentrados, no podremos ganar, pero sé que lo vamos a hacer. Respeto total a Inglaterra, pero si lo hacemos, lo lograremos. Será un partido igualadísimo", señaló.

"Somos las dos mejores selecciones y por eso estamos en la final. Lo fundamental es estar centrado y no cometer errores. Estamos en un momento excepcional para jugar una final", agregó.

(Reporte de Fernando Kallas; Editado en español por Javier Leira)

