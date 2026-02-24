La mayoría de estadounidenses ve a Trump más errático con la edad, según encuesta de Reuters/Ipsos

Por Jason Lange

WASHINGTON, 24 feb (Reuters) -

Seis de cada diez estadounidenses, entre ellos una parte significativa de los republicanos, piensan que el presidente Donald Trump se ha vuelto errático al envejecer, según una nueva encuesta de Reuters/Ipsos.

La encuesta, de seis días de duración, concluyó el lunes, un día antes de que el presidente, de 79 años, pronunciara su discurso anual sobre el Congreso, tras un mes de airadas reprimendas a congresistas y jueces.

En general, el 61% de los encuestados afirmó que describiría a Trump como "alguien que se ha vuelto errático con la edad". Alrededor del 89% de los demócratas, el 30% de los republicanos y el 64% de los independientes lo describieron de esta manera. La Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios.

La popularidad general de Trump ha cambiado poco en los últimos meses. Alrededor del 40% de los encuestados en la última encuesta aprobaron la actuación de Trump como presidente, dos puntos porcentuales más que a principios de este mes. Aunque comenzó su mandato con una valoración considerablemente más alta, del 47%, su aprobación se ha mantenido desde abril dentro de un margen de uno o dos puntos respecto a

su nivel actual.

ENVEJECIMIENTO DEL LIDERAZGO ESTADOUNIDENSE

La mayoría de los estadounidenses cree que la edad del liderazgo político del país es, en general, demasiado alta.

Alrededor del 79% de los encuestados se mostró de acuerdo con la afirmación de que "los funcionarios electos en Washington D. C. son demasiado mayores para representar a la mayoría de los estadounidenses". La edad media en el Senado de los Estados Unidos es de unos 64 años, y en la Cámara de Representantes, de 58.

Los encuestados demócratas se mostraron ligeramente más partidarios de contar con políticos más jóvenes, y el 58% de ellos dijo que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, de 75 años, era demasiado mayor para trabajar en el Gobierno.

Trump volvió al cargo en enero de 2025, a los 78 años, convirtiéndose en el presidente de mayor edad en el día de su investidura de toda la historia. Desde entonces, ha presentado nuevas políticas y propuestas a un ritmo vertiginoso, ordenando aranceles generalizados sobre las importaciones de decenas de países y desplegando agentes federales enmascarados por todo el país para reprimir la inmigración no autorizada.

A menudo ha utilizado un tono airado en sus declaraciones públicas, como la semana pasada, cuando dijo que estaba "absolutamente avergonzado" de que la Corte Suprema de Estados Unidos, de tendencia conservadora, hubiera declarado ilegales gran parte de sus aranceles. Trump procedió a restablecer una serie de nuevos aranceles, argumentando que podía hacerlo en virtud de una autoridad legal diferente. En noviembre, arremetió contra los parlamentarios demócratas que instaron a los miembros del ejército estadounidense a rechazar cualquier orden ilegal, calificándolos de traidores que podrían enfrentarse a la pena de muerte.

LA EDAD PESÓ SOBRE SU PREDECESOR

Trump ganó las elecciones presidenciales de 2024 en parte porque se consideraba que su predecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden, había perdido agudeza mental al envejecer en el cargo. Biden terminó su mandato a los 82 años, una edad mayor a la de cualquier otro presidente en la historia de Estados Unidos. Trump está en camino de batir ese récord y cumplirá 80 años en junio.

Solo el 45% de los encuestados en febrero dijo que describiría a Trump como "mentalmente ágil y capaz de afrontar retos", frente al 54% de una encuesta de Reuters/Ipsos realizada en septiembre de 2023.

Los republicanos siguen considerando al presidente como una persona perspicaz, y el 81% de ellos lo describen así en la última encuesta, lo que supone un cambio mínimo con respecto a la encuesta de 2023. Entre los demócratas, la proporción que considera que el presidente es capaz de afrontar retos se redujo del 29% al 19%. Entre las personas que no se identifican con ninguno de los dos partidos políticos, el 36% considera que Trump mantiene su agudeza mental, frente al 53% en 2023.

La última encuesta de Reuters/Ipsos, realizada entre 4.638 adultos estadounidenses de todo el país, tuvo un margen de error de dos puntos porcentuales.

(Información de Jason Lange; edición de Scott Malone y Alistair Bell; edición en español de Jorge Ollero Castela)