La mayoría de las bandas armadas en Haití están implicadas en la trata de niños, según la ONU

La mayoría de las bandas armadas de Haití están implicadas en "la trata brutal y generalizada de niños", denunció este viernes Naciones Unidas en un informe, en el que subrayó la respuesta "insuficiente" que se está dando a esos abusos

"En Haití los niños están privados de su infancia y de su futuro. Las repercusiones y las consecuencias a largo plazo de la trata infantil son devastadoras para las víctimas y sus familias", declaró el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, citado en un comunicado que acompaña el informe.

Publicado por la oficina del alto comisionado y por la Oficina Integrada de la ONU en Haití (Binuh), el estudio detalla distintas formas de explotación, desde tareas de apoyo como "hacer recados, vigilar a las fuerzas de seguridad o cobrar pagos de extorsión", hasta "actos más violentos como la destrucción de bienes, secuestros, asesinatos selectivos y violencia sexual".

Haití sufre desde hace años la violencia de pandillas, que cometen asesinatos, violaciones, saqueos y secuestros. Según la ONU, esos grupos mataron a cerca de 6.000 personas en 2025.

El informe indica que "la mayoría de las 26 bandas que operan actualmente en Haití están implicadas" en la explotación forzada de menores.

Ante la falta de "datos exhaustivos" sobre el número de niños afectados, la ONU precisa que en 2024 más de 500.000 menores vivían en zonas controladas por grupos armados, presentes hoy en el 90% del territorio de la capital, Puerto Príncipe, y en otros municipios del centro del país.

"Estos niños se ven atraídos por lo que perciben como un sentimiento de poder, protección o estatus social que les ofrecerían las bandas, o son reclutados de forma violenta, con amenazas, comida o drogas", detalla el texto.

El informe, que pide una mayor implicación por parte de los actores nacionales e internacionales, también destaca que las fuerzas de seguridad "a menudo consideran a los niños (...) como autores" de actos violentos "en lugar de víctimas".

Algunos "fueron ejecutados de forma sumaria por policías o asesinados por grupos llamados de autodefensa", sostiene el documento, que menciona casos de niños de apenas 10 años.

Ambos organismos recomiendan adoptar una estrategia destinada a "ampliar los programas de protección social" y "aumentar las oportunidades de formación y empleo para los jóvenes", entre otros.

También promueven "reforzar el respeto de los derechos humanos" por parte de las fuerzas de seguridad, "priorizar la rehabilitación en lugar de la represión y mejorar la rendición de cuentas de los traficantes de niños".