La mayoría de los fallecidos en naufragio en Grecia murieron por lesiones craneales, según autopsias

Por Yannis Souliotis

ATENAS, 11 feb (Reuters) - La mayoría de los 15 migrantes afganos que murieron la semana pasada frente a la isla griega de Quíos cuando su bote neumático chocó con un barco de la guardia costera fallecieron por lesiones en la cabeza, y no por ahogamiento, según muestran los resultados de la autopsia a los que ha tenido acceso Reuters

Se ha abierto una investigación criminal sobre uno de los accidentes de migrantes más mortíferos de Grecia en años, en el que un barco de la guardia costera chocó contra una lancha que transportaba a unas 39 personas, lo que provocó que volcara

La guardia costera dijo que la embarcación de migrantes navegaba sin luces de navegación e ignoró las advertencias de que se detuviera. Según ellos, la embarcación cambió bruscamente de rumbo y chocó contra el barco patrullero

Sin embargo, los testimonios de cinco supervivientes, a los que ha tenido acceso Reuters, contradicen la versión oficial. Afirman que la guardia costera no dio ninguna advertencia previa y que la embarcación no cambió de rumbo. Más tarde, los buzos encontraron cadáveres dentro de la embarcación

Es probable que los resultados de la autopsia centren la atención de los investigadores en la fuerza y la naturaleza del impacto

"Causa de la muerte: lesiones craneales y cerebrales graves", decía uno de los documentos judiciales a los que tuvo acceso Reuters el miércoles, mientras que otros citaban también lesiones torácicas asociadas. Otro decía "lesiones craneales y cerebrales y posterior ahogamiento"

Las fotos tomadas por la guardia costera tras la colisión mostraban ligeros arañazos en su embarcación. En total, tres miembros de la tripulación de la guardia costera y 24 migrantes resultaron heridos

Hasta ahora, un superviviente marroquí de 31 años ha sido detenido en espera de juicio por cargos que incluyen el tráfico de migrantes y causar un accidente mortal. Él niega las acusaciones

Los funcionarios de la guardia costera se han negado a comentar el caso mientras la investigación oficial está en curso

Grecia, que estuvo en primera línea de la crisis migratoria europea en 2015 y 2016, afirma que respeta el derecho internacional y los derechos humanos y que su guardia costera ha salvado a decenas de miles de personas

Sin embargo, desde 2019, el país ha adoptado políticas migratorias más estrictas, lo que ha suscitado críticas por parte de los grupos de derechos humanos

Cientos de migrantes murieron en un naufragio en 2023 tras lo que, según testigos, fue un intento fallido de la guardia costera de remolcar su barco pesquero. Un tribunal naval sigue investigando el caso. (Redacción de Renee Maltezou; edición de Edward McAllister y Ros Russell; edición en español de Jorge Ollero Castela)