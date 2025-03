La mayoría en Groenlandia son luteranos, una herencia danesa de más de 300 años

NUUK, Groenlandia (AP) — La mayoría de los groenlandeses son orgullosamente inuits, habiendo sobrevivido y prosperado en uno de los lugares más remotos y climáticamente inhóspitos de la Tierra.

Y son luteranos.

Alrededor del 90% de los 57.000 groenlandeses se identifican como inuits y la gran mayoría de ellos pertenece hoy a la Iglesia Luterana, más de 300 años después de que un misionero danés trajera esa rama del cristianismo a la isla más grande del mundo.

Para muchos, su devoción a los rituales y la tradición es tan parte de lo que significa ser groenlandés como su feroz deferencia a la patria. La que tantos quieren que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entienda que no está en venta a pesar de sus amenazas de apoderarse de ella.

Groenlandia es enorme — aproximadamente tres veces el tamaño de Texas; la mayor parte cubierta de hielo. Aun así, sus 17 parroquias están ubicadas en muchos asentamientos en la tierra helada y la gente soporta el frío ártico para llenar los bancos de la iglesia los domingos.

Algunos incluso sintonizan los servicios religiosos transmitidos por radio en sus teléfonos durante un descanso de la pesca y la caza de focas, ballenas y osos polares, como lo han hecho sus antepasados durante generaciones.

Ese estilo de vida resistente pero vulnerable ayuda a alimentar la devoción de la gente, dijo la obispa Paneeraq Siegstad Munk, líder de la Iglesia Evangélica Luterana de Groenlandia.

“Si miras afuera, la naturaleza es enorme, inmensa, y el hombre es tan pequeño”, le dijo a The Associated Press después de un reciente servicio dominical en la ciudad capital, Nuuk, donde el hielo resbaladizo cubría las calles de la ciudad.

“Sabes que no podrás sobrevivir por ti mismo”, dijo.

Es decir, a menos que “tengas fe”, añadió. “Dios no está solo en el edificio de la iglesia, sino en todas partes donde él ha creado”.

Los niveles de religiosidad varían en Groenlandia como en otros lugares. A veces, ser miembro de la Iglesia Luterana aquí no significa que uno crea plenamente —o en absoluto— en las enseñanzas de la iglesia, o incluso en la presencia de Dios.

Recientemente, Salik Schmidt, de 35 años, y Malu Schmidt, de 33, celebraron su boda con familiares, quienes alegremente les lanzaron arroz para desearles buena fortuna afuera de la Iglesia de Nuestro Salvador, pintada de rojo. Construida en 1849, es conocida como la Catedral de Nuuk.

Malu es espiritual pero no religiosa; Salik es ateo. Ambos dijeron que pertenecerán orgullosamente a la Iglesia Luterana de por vida.

“Las tradiciones son importantes para mí porque se transmiten de mis abuelos a mis padres, y ha sido mi forma de honrarlos”, dijo Malu más tarde en su casa mientras su hermana cuidaba a su hija.

También proporciona un sentido de seguridad y permanencia en medio del cambio, dijo Salik.

“Es algo que siempre está ahí”, dijo. “Nos trae alegría”.

Hay dos iglesias luteranas en Nuuk.

La Iglesia Hans Egede lleva el nombre del misionero danés-noruego que llegó a Groenlandia en 1721 con el objetivo de difundir el cristianismo, y que fundó la ciudad capital siete años después.

A poca distancia se encuentra la catedral, y junto a ella, una estatua de Egede permanece en una colina en el Viejo Distrito. En los últimos años, la estatua fue vandalizada, rociada con pintura roja y marcada con la palabra “descolonizar”.

El legado de Egede es divisivo.

Algunos le atribuyen haber ayudado a educar a la población local y a difundir el luteranismo, que continúa uniendo a muchos groenlandeses bajo rituales y tradiciones.

“Lo positivo es que la iglesia hizo que la gente fuera alfabetizada en menos de cien años después de que comenzó la misión”, dijo Flemming Nielsen, jefe del departamento de teología de la Universidad de Groenlandia.

“Cuando puedes leer, usas tu habilidad para cualquier cosa”, dijo. “Tenemos una rica literatura groenlandesa que comienza a mediados del siglo XIX. … Fueron los misioneros quienes inventaron un idioma escrito. Y ese es un legado importante”.

Pero para algunos, Egede simboliza la llegada del colonialismo y la supresión de ricas tradiciones y cultura inuit por parte de los misioneros luteranos y el dominio de Dinamarca.

“Su estatua debería ser retirada”, escribió Juno Berthelsen, cofundadora de la organización groenlandesa Nalik, en una publicación en redes sociales que se compartió ampliamente en 2020.

“La razón es simple”, dijo Berthelsen, quien es candidata en las elecciones parlamentarias de la próxima semana por el partido Naleraq. “Estas estatuas simbolizan la violencia colonial y son un insulto y una bofetada institucionalizada diaria a las personas que han sufrido y aún sufren las consecuencias de la violencia y los legados coloniales”.

Groenlandia es ahora un territorio semiautónomo de Dinamarca, y los groenlandeses están cada vez más a favor de obtener plena independencia — un tema crucial en las elecciones del 11 de marzo.

Algunos dicen que el movimiento por la independencia de Groenlandia ha recibido impulso después de que Trump pusiera su patria ártica en el centro de atención al amenazar con apoderarse de ella.

En un momento de incertidumbre, “es importante para nosotros tener fe”, dijo el reverendo John Johansen después de un servicio en la Iglesia Hans Egede, donde una pareja estadounidense que visitaba Groenlandia asistió usando pines que decían: “No voté por él”.

Los groenlandeses “siempre tienen fe, sin importar qué” dijo Johansen. “Por supuesto que se preocupan por Trump porque pueden perder su independencia, su libertad. No quieren ser estadounidenses; no quieren ser daneses. Solo desean su propia independencia”.

La Iglesia de Groenlandia se separó de la Iglesia Evangélica Luterana de Dinamarca en 2009 y es financiada por el gobierno de Groenlandia. Aunque la Iglesia Luterana proviene de Dinamarca, el líder de la iglesia en Groenlandia se enorgullece de que siga siendo exclusivamente groenlandesa.

“Se tradujo a menudo de rituales daneses, pero desde el principio siempre hemos usado nuestro idioma y va directamente a nuestro corazón”, dijo Siegstad Munk. “Cuando veo a otros pueblos indígenas, la mayoría va a su iglesia en el idioma del estado. Pero aquí en Groenlandia, todo proviene del groenlandés. Es bueno para nosotros tener nuestro propio idioma religioso”.

En los últimos años, los jóvenes han demandado cada vez más la reactivación de tradiciones chamánicas precristianas como el baile de tambores; algunos se han estado haciendo tatuajes inuits para reclamar orgullosamente sus raíces ancestrales. Para algunos, es una forma de rechazar pública y permanentemente el legado del colonialismo danés y la influencia europea.

Aun así, la Iglesia Luterana, señaló Nielsen, sigue siendo para muchos una parte importante de la identidad nacional.

“Las personas usan los trajes nacionales cuando hay niños presentes o en funerales y bodas y en las festividades religiosas”, agregó.

Groenlandia fue una colonia bajo la corona danesa hasta 1953, cuando se convirtió en una provincia del país escandinavo. En 1979, la isla recibió autonomía, y 30 años después Groenlandia se convirtió en una entidad autogobernada. Pero Dinamarca mantiene el control sobre los asuntos exteriores y de defensa.

Hasta 1953, no se permitieron registrar y trabajar en Groenlandia otras denominaciones que no fueran la Iglesia Luterana, dijo Gimmi Olsen, profesor asistente en el departamento de teología de la Universidad de Groenlandia.

Desde entonces, iglesias pentecostales y católicas —que sirven principalmente a inmigrantes de Filipinas— se han establecido en Groenlandia. Otros cristianos incluyen bautistas y testigos de Jehová.

Como en otras partes del mundo, los jóvenes tienden a ir menos a la iglesia, y más se están uniendo a las filas de los no afiliados religiosamente — incluso cuando, al menos en papel, siguen siendo parte de la Iglesia Luterana Groenlandesa.

“Las personas no siempre ‘pertenecen’ a la iglesia, en el sentido de que no van allí todos los domingos”, comentó Olsen.

“Para la gran mayoría de la sociedad groenlandesa, ser miembro de la Iglesia Popular Luterana es lo normal”, dijo, incluso si es normal ir a la iglesia solo unas pocas veces al año, para bautismos, bodas, funerales, o en Navidad y Pascua.

Ese tipo de solemnidad y alegría coexisten a través de rituales y tradiciones. En el mismo día, incluso en el mismo servicio, puede haber emociones contrastantes.

En Nuuk, un pastor vestido con túnicas negras y un cuello de ruff blanco se enfrenta al altar con el resto de la congregación para hablar solemnemente con Dios. En bancos de madera casi llenos, los congregantes siguen el servicio en silencio.

Pero luego, el servicio silencioso y de oración pasa de lo que parece una película en blanco y negro a un musical en technicolor. El pastor y los congregantes cantarán himnos y sonreirán mientras animan a la pareja que está a punto de casarse, o al bebé que está a punto de ser bautizado. Los hombres llevan anoraks blancos y las mujeres el vestido nacional tradicional de chales cosidos con cuentas coloridas y botas de piel de foca reservadas para ocasiones formales.

“No estoy preocupada por la iglesia”, dijo la reverenda Aviaja Rohmann Hansen, pastora de la Iglesia Hans Egede.

“Si viéramos pocas personas como en Dinamarca, estaría preocupada. Pero tenemos gente en la iglesia todos los domingos. Tenemos muchos bautismos, tenemos muchas confirmaciones, tenemos muchos matrimonios. Así que no estoy preocupada por la iglesia. Espero que esto continúe porque hace que los groenlandeses se reúnan”.

En un día reciente, ella bautizó al nieto de Marie Louise Nissen en la Catedral de Nuuk.

“El bautismo es importante”, dijo Nissen, sonriendo mientras fue interrumpida brevemente cuando uno de sus jóvenes familiares tuvo que ser rescatado del hielo resbaladizo afuera de la iglesia.

“Es importante para nosotros invitar a los niños a la fe cristiana”, dijo. “Este es un buen día para celebrar y dar un nombre — eso es lo que es importante para nosotros”.

Su hija, Malou Nissen, luego intervino: “Creo que para mí es más una cuestión de tradición. Es un día que recordarás para siempre”. Cuando se le preguntó qué significa la Iglesia Luterana para ella, dijo: “Todos son bienvenidos. Es un lugar para lágrimas y para felicidad”.

Su madre estuvo de acuerdo: “Hoy es una celebración; tal vez el próximo mes sea un funeral, y es el mismo lugar al que vamos — es el mismo lugar para crear recuerdos”.

____

El periodista de The Associated Press Emilio Morenatti contribuyó con esta historia.

____

La cobertura de noticias religiosas de The Associated Press recibe apoyo a través de una colaboración con The Conversation US, con fondos del Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable de todo el contenido.

____

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.