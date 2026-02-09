La mediática Jutta Leerdam logra oro olímpico en patinaje de velocidad

Siete millones de seguidores en redes sociales, una relación con el también mediático Jake Paul y ahora una medalla de oro colgada al cuello: la neerlandesa Jutta Leerdam se impuso este lunes en los 1.000 metros del patinaje de velocidad de los Juegos de Invierno de Milán-Cortina.

Cuatro años después de ser subcampeona olímpica en Pekín 2022, Leerdam se impuso con un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 31 centésimas, estableciendo un nuevo récord olímpico.

Consiguió así liderar un podio en el que su compatriota Femke Kok fue plata y la japonesa Miho Takagi se colgó el bronce.

Jutta Leerdam es una de las deportistas más populares en estos Juegos Olímpicos, al menos por su impacto en las redes sociales, donde cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram y más de dos millones en TikTok.

Influencer y exjugadora de hockey césped, Leerdam ya era seis veces campeona mundial.

En los Juegos de Milán-Cortina aspira también a subir al podio en la prueba de 500 metros.

Este lunes estaba en la grada del Milano Speed Skating Stadium el que es su pareja desde 2023, el youtuber reconvertido en boxeador estadounidense Jake Paul.

Desde la grada, tras la victoria de su novia, Paul hizo un corazón con sus manos, que Leerdam respondió de idéntica manera desde la pista.

Paul se ha estado recuperando en las últimas semanas de la fractura de mandíbula que sufrió en un combate organizado por Netflix y en el que fue noqueado por el británico Anthony Joshua, el pasado 19 de diciembre en Miami.