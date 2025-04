La medicina genética puede dejar atrás a personas con mutaciones raras, pero hay esperanzas

Emily Kramer-Golinkoff no obtiene suficiente oxígeno con cada respiración. La fibrosis quística avanzada hace que incluso cosas simples como caminar o ducharse sean arduas y agotadoras.

Ella tiene la enfermedad genética fatal más común en Estados Unidos, que afecta a 40.000 estadounidenses. Pero su caso se debe a una mutación genética rara, por lo que los medicamentos que funcionan para el 90% de las personas con fibrosis quística no la ayudarán.

La misma dinámica se repite en otras condiciones genéticas. Los impresionantes avances en la ciencia genética han revelado los sutiles e insidiosos culpables detrás de estas brutales enfermedades y han comenzado a allanar el camino para los tratamientos. Pero los pacientes con estas mutaciones extremadamente raras tienen menos opciones y perspectivas más pobres que aquellos con formas más típicas de estas enfermedades, y muchos ahora están depositando sus esperanzas en terapias génicas experimentales.

“Sentimos alegría pura por nuestros amigos que han sido rescatados de este barco que se hunde”, dijo Kramer-Golinkoff, de 40 años. “Pero nos sentimos ansiosos y desesperados por unirnos a ellos. Es realmente difícil estar en esta minoría de personas que se quedan atrás”.

No es solo la ciencia la que está en contra de estos pacientes, son las fuerzas del mercado. Las farmacéuticas naturalmente buscan medicamentos que se enfoquen en las mutaciones más comunes.

“Necesitas un número suficientemente grande de pacientes en un mercado importante para que una empresa esté interesada en avanzar”, dijo el médico Kiran Musunuru, experto en edición genética de la Universidad de Pensilvania. Esto significa "discriminación mutacional", agrega.

Las organizaciones benéficas, incluida una sin fines de lucro que Kramer-Golinkoff cofundó llamada Emily’s Entourage, están tratando de superar esta barrera. Los esfuerzos de recaudación de fondos han ayudado a impulsar la terapia génica que podría ayudar a los pacientes independientemente de la mutación.

Aunque probablemente no estará disponible en años, Kramer-Golinkoff expresó: “El simple hecho de tener estas terapias en ensayos proporciona mucha esperanza”.

Los tratamientos actuales para enfermedades genéticas no ayudan a todos

Kramer-Golinkoff tenía solo seis semanas de vida cuando fue diagnosticada con fibrosis quística, que causa la acumulación de moco espeso y pegajoso en el cuerpo.

Ocurre cuando la proteína CFTR no se produce o no se produce correctamente, permitiendo que el cloruro quede atrapado en las células, lo que significa que el agua no puede mantener hidratada la superficie de la célula. La acumulación de moco puede causar daños, bloqueos e infecciones en los pulmones y afectar otros órganos.

“A medida que he envejecido... mi fibrosis quística ha empeorado, a pesar de todos mis mejores esfuerzos por retrasarla”, indicó Kramer-Golinkoff.

Antes de que su enfermedad empeorara tanto, pudo obtener una maestría en bioética en la Universidad de Pensilvania, trabajar, viajar y pasar tiempo con amigos. Pero eventualmente desarrolló diabetes relacionada con la fibrosis quística y otras complicaciones. Es propensa a infecciones y, desde la pandemia, ha vivido con sus padres en aislamiento en el área metropolitana de Filadelfia.

“La fibrosis quística es un verdadero monstruo de enfermedad”, dijo.

Mientras tanto, otros con la condición han visto grandes mejoras en su salud con terapias de “moduladores de CFTR” que funcionan para personas con la mutación más común, corrigiendo la proteína defectuosa. La investigación muestra que mejoran drásticamente la función pulmonar, los síntomas respiratorios y la calidad de vida general de los pacientes.

Además de no funcionar para personas con mutaciones raras, estos tratamientos no están disponibles para pacientes cuyas mutaciones causantes de la enfermedad no son conocidas o completamente entendidas. Las mutaciones pueden ser desconocidas debido a la falta de pruebas genéticas en lugares como naciones en desarrollo, o poco estudiadas porque son poco comunes o difíciles de detectar.

Empresas de pruebas genéticas como GeneDx han avanzado en la detección de más personas de diversos orígenes, pero las inequidades persisten.

Por ejemplo, los datos completos sobre la fibrosis quística son escasos entre las poblaciones africanas, y afecta a las personas que viven en el continente, así como a aquellas que rastrean su ascendencia hasta allí. La investigación muestra que los pacientes negros con fibrosis quística tienen más probabilidades que sus contrapartes blancas de estar entre el 10% que no se benefician de las terapias moduladoras.

¿Puede una terapia génica funcionar sin importar la mutación?

Aunque hay pocas posibilidades de cambiar la dinámica del mercado, los investigadores dijeron que una solución es desarrollar terapias génicas “agnósticas a la mutación” que apunten a todos los pacientes con una enfermedad. Este enfoque se está probando en enfermedades de la retina, así como en la fibrosis quística.

“Hay un gran impulso para desarrollar estas terapias”, dijo el doctor Garry Cutting del Centro de Fibrosis Quística de Johns Hopkins.

La mayoría de las 14 terapias génicas experimentales en desarrollo para la enfermedad tienen como objetivo ayudar a los pacientes con cualquier mutación, dice la Fundación de Fibrosis Quística, entregando una nueva versión correcta del gen CFTR a las células. Obtener copias correctas del gen CFTR permitiría a las células producir proteínas normales sin importar qué mutación cause que un paciente no tenga suficientes, o no tenga, proteínas CFTR funcionales.

Un tratamiento, parcialmente financiado por la fundación, está patrocinado por Spirovant Sciences, una empresa a la que Emily’s Entourage proporcionó capital inicial para su lanzamiento. El primer paciente recibió la terapia en noviembre en un ensayo clínico de 53 semanas en la Universidad de Columbia que tiene como objetivo determinar si es inocua y cuánto tiempo permanece en el pulmón.

Kramer-Golinkoff dijo que se siente más optimista sobre su futuro en estos días, incluso cuando su propia enfermedad empeora. En este momento, vive con un 30% de función pulmonar, sufre problemas renales y tiene presión arterial alta en los pulmones. Depende de la insulina para su diabetes y toma numerosas pastillas diariamente.

“Debes tomar decisiones realmente conscientes... a lo largo del día sobre cómo usar tu energía limitada. Y eso es realmente difícil de hacer cuando tienes grandes sueños y trabajo importante y vida por vivir”, expresó.

“Estamos increíblemente emocionados por la promesa de las terapias génicas. No pueden llegar lo suficientemente pronto”.

___ El Departamento de Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Grupo de Ciencia y Medios Educativos del Instituto Médico Howard Hughes y de la Fundación Robert Wood Johnson. La AP es la única responsable de todo el contenido. ___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.