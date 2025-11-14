La mejor de las noticias es que a Lamine le quedan 15 años con nosotros, valora De la Fuente

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, se refirió este viernes a la ausencia de Lamine Yamal en los dos últimos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial del próximo año, asegurando que el jugador estará muchos años con LA NACION.

"La mejor de las noticias es que le quedan 15 años con nosotros. Hay que pensar en el presente y el futuro, el presente es contar con los jugadores que tenemos, ganar y dejar casi sentenciada la clasificación", esgrimió De la Fuente en la rueda de prensa previa al choque contra Georgia en Tiflis.

"Todo es mejorable; se intentará mejorar por todas las partes, pero lo que tenemos que mejorar mañana es el rendimiento", prosiguió el técnico riojano, que desconvocó al atacante del FC Barcelona luego de que este recibiera un tratamiento invasivo de radiofrecuencia en el pubis.

De la Fuente confió en que los futbolistas que ahora están lesionados estén recuperados para la cita mundialista que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México. En concreto, se refiere a jugadores como Nico Williams y Dani Carvajal, además del propio Yamal.

"El calendario es muy apretado. Hay que rezar para que no haya más lesiones, pero por desgracia seguro tenemos algún disgusto en las fechas que haya que tomar decisiones", subrayó.

Preguntado sobre la comunicación con los equipos, el preparador español aseguró que "las relaciones con todos los clubes son maravillosas",

Sobre su rival, el entrenador espera "un partido complicado".

"Georgia tiene muy buenos jugadores que están compitiendo en grandes ligas europeas. Esperamos tener el máximo nivel para sacar adelante este partido porque somos conscientes de lo que representa para nosotros", afirmó De la Fuente, antes del duelo que puede encarrilar la primera posición del grupo E de clasificación y obtener el boleto directo al Mundial.

rsc/dam