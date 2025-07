"La mejor forma de decir adiós": Fognini se retira tras épico partido con Alcaraz en Wimbledon

LONDRES, 9 jul (Reuters) - El italiano Fabio Fognini anunció este miércoles su retirada del tenis, poniendo fin a una carrera de 21 años que culminó con un memorable duelo a cinco sets contra el vigente campeón de Wimbledon, Carlos Alcaraz, que puso en pie a la Pista Central.

El veterano tenista de 38 años llevó al español al borde del abismo durante más de cuatro horas y media la semana pasada, remontando en dos ocasiones la contienda contra un jugador 16 años menor que él antes de caer finalmente por 7-5, 6-7(5), 7-5, 2-6 y 6-1 en la primera ronda.

Pese a la derrota, Fognini se marchó ovacionado en su última aparición en Wimbledon, una despedida apropiada que claramente disfrutó en la que describió como "la pista más bonita del mundo".

"Creo que es la mejor forma de decir adiós", declaró a la prensa Fognini, que llegó a ser número nueve del mundo. "No ha sido fácil, porque los tres últimos años de mi carrera he sufrido mucho por culpa de las lesiones, pero como competidor intenté dar lo mejor de mí cada vez que salía a la pista".

"No obstante, ahora tengo que ser sincero conmigo mismo. No era muy positivo, pero ahora tengo que serlo. Tengo que felicitarme a mí mismo y decir que después de este partido no quiero volver a estar en una fase en la que no quiero estar", agregó.

Fognini está casado con Flavia Pennetta, quien famosamente ganó su primer título individual de Grand Slam en el Abierto de Estados Unidos 2015 a la edad de 33 años antes de retirarse más tarde ese año.

Sin embargo, Fognini dijo que no tuvo esas oportunidades, ya que reconoció la dura realidad de competir durante la era dorada del deporte, cuando los "Tres Grandes" Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic dominaban el juego.

"Pude jugar en una época que probablemente será la mejor, para siempre, en este deporte. Jugué contra Roger, contra Rafa, contra Nole", afirmó. "Ganar un Slam para mí era imposible. Tengo que ser sincero", añadió con una sonrisa.

(Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)