La mejor y más grande marca de prepago del país, Metro by T-Mobile elimina la mayor trampa de la industria con los nuevos planes Metro Flex

Hoy, en un evento transmitido vía streaming, Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile (NASDAQ: TMUS) compartió importantes novedades de Metro by T-Mobile como parte del compromiso del líder en prepago de ofrecer servicio móvil sin trampas. La empresa presentó los nuevos planes Metro Flex que les otorgan a los clientes teléfonos gratis al unirse y las mismas grandes ofertas en una gran selección de equipos que los clientes nuevos al quedarse... lo cual transforma a Metro en la ÚNICA marca de prepago con un plan que ofrece a los clientes nuevos y existentes el mismo trato equitativo.

La trampa más grande en servicio móvil prepago es que no te valoran como cliente. Los proveedores de servicio prepago les dan un smartphone gratis a los clientes nuevos pero normalmente obligan a los clientes existentes a pagar por ese mismo smartphone. Es frustrante, irrespetuoso y definitivamente incorrecto. Metro by T-Mobile le pone fin a todo eso, reinventando el proceso para que sientas ese feeling de cliente nuevo una y otra vez.

“Pensemos esto: si dos personas entran a una tienda de servicio prepago y una es un cliente nuevo y la otra es cliente desde hace cinco años, una sola de esas personas recibe la mejor oferta en un smartphone nuevo, ¡y no es el cliente existente! Eso sí que es realmente bla, bla, bla”, señala Jon Freier, presidente del grupo de mercados de consumo de T-Mobile. “No se ha valorado a los clientes de servicio prepago durante mucho tiempo, así que hoy queremos mostrar nuestro compromiso con los planes Metro Flex. Ahora, los clientes reciben un teléfono 5G gratis al unirse y las mismas grandes ofertas en teléfonos que los clientes nuevos al quedarse, y todo esto porque Metro es el único proveedor de servicio prepago que te valora como cliente”.

Presentamos Metro Flex

Con Metro Flex, Metro les permite a los clientes tomar las riendas, otorgándoles un nivel de opción y control nunca antes visto. Con los nuevos planes de Metro, tú eliges qué teléfono quieres e incluso cuándo lo quieres. Funciona de la siguiente manera:

Así de sencillo. Solo tienes que traer tu número actual y tus datos para aprovechar nuestras mejores ofertas en equipos de las principales marcas, como Samsung, Motorola y REVVL (¡hablaremos más sobre eso en un minuto!). Los planes comienzan a partir de $50/mes con AutoPago ($55 hoy y $50 después, cuando te inscribas en AutoPago). Tendrás la comodidad de saber que, cuando sea momento de adquirir un nuevo teléfono, tendrás disponibles las mismas grandes ofertas que los clientes nuevos en ciertos equipos, porque todo forma parte del plan.

Al igual que en los planes anteriores de Metro, los clientes con Metro Flex obtienen acceso a la red 5G más grande del país con llamadas y textos sin límites, datos 5G sin límites para smartphones y más beneficios que nunca. También pueden disfrutar de importantes beneficios sin costo extra.

Con Metro Flex Plus, los clientes pueden disfrutar de textos sin límites a más de 210 países y destinos, y Amazon Prime incluido (¡un ahorro de $14.99/mes!) mientras permanezcan en el plan, con compras, ahorros y beneficios de entretenimiento, todo en una sola membresía. Los miembros de Prime disfrutan de beneficios exclusivos con acceso a entregas rápidas y gratis de Amazon, una enorme selección, ofertas exclusivas y eventos de compras, ahorros en atención médica, medicamentos recetados y alimentos, además de películas, libros, juegos, almacenamiento de fotos y más. ¡Son muchísimos beneficios!

Y con Scam Shield, 100 GB de Google One y regalos y ofertas cada semana a través de T-Mobile Tuesdays mediante la app T Life en todos los planes Metro Flex, los clientes reciben una experiencia repleta de valor y beneficios suficientes como para presumir.

Además, los clientes de Metro tienen la posibilidad de disfrutar servicio móvil sin el bla, bla, bla que sufren clientes de otros servicios de prepago. Porque en Metro, no hay nada de bla bla bla; nada de contratos, nada de verificación de crédito ni sorpresas, nunca.

Presentamos el REVVL 7

Para darle a los clientes con Metro Flex aún más opciones de equipos, los nuevos y exclusivos modelos de T-Mobile REVVL 7 5G y REVVL 7 PRO 5G, se lanzarán en Metro el jueves 23 de mayo. Como los primeros teléfonos con certificación Nada de Bla Bla Bla (está bien, no es una certificación real, pero aún así este teléfono es fabuloso y sin trampas), el REVVL 7 5G y el REVVL 7 PRO 5G ofrecen:

Los planes Metro Flex estarán disponibles a partir del jueves 16 de mayo.

Para más información sobre Metro Flex, visita hola.metrobyt-mobile.com/metroflex.

Para conocer más sobre el REVVL 7, consulta hola.metrobyt-mobile.com/deals/revvl.

Funciona de la siguiente manera: si usas muchos datos, más de 35 GB/mes, podrías notar velocidades más bajas si nuestra red está congestionada. Streaming de videos en SD. Podría aplicarse un cargo de activación de $25. Necesitarás email e identificación (para verificar tu nombre y dirección) para suscribirte. Ofertas de Flex: se aplica impuesto sobre ventas. Puedes aprovechar ofertas de Flex en hasta 4 líneas (cada línea tiene su propia cuenta regresiva). Al hacer el intercambio o si cancelas el servicio, se reinicia la cuenta regresiva para tu siguiente oferta. Te informamos que, si obtienes un teléfono con descuento al unirte o al agregar una línea y quieres cambiarte a un plan de tarifas de menor precio en los próximos 6 meses, deberás pagar $50 para hacerlo. ¿Ya estás en Metro o en T-Mobile? Solo tienes que cambiarte a un plan Flex y estarás listo para aprovechar ofertas una vez transcurridos 12 meses. Como cualquier otra cosa en este mundo loco, los detalles de Metro Flex podrían cambiar. REVVL 7: la garantía dura toda la vida útil del teléfono, siempre que mantengas el servicio de Metro. Se limita al comprador original y vence si pasas más de 30 días sin servicio de Metro.

