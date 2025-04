La mesa está servida: Barilla se convierte en el socio oficial de pasta de la Fórmula 1

SAKHIR, Bahréin--(BUSINESS WIRE)--abr. 11, 2025--

Barilla y la Formula 1 (r) anuncian una nueva asociación: una colaboración de varios años que une a dos marcas que están arraigadas en la pasión, la tradición y la alegría de compartir experiencias.

From left to right: Stefano Domenicali - Formula 1 CEO, Ilaria Lodigiani - Barilla Chief Category & Marketing Officer, and Paolo Barilla - Vice President of Barilla Group

La Fórmula 1 es la máxima competición. Hay mucho en juego, la tensión se puede palpar y la emoción es inigualable. Pero cuando la carrera termina y el rugido de los motores se apaga, sucede algo mágico: Barilla reúne a todos en la mesa.

Una herencia compartida de calidad

En la Fórmula 1, el éxito es una cuestión de precisión. Cada detalle cuenta, y la excelencia proviene del equilibrio perfecto entre la potencia, la resistencia y la estrategia. Pero, sobre todo, requiere un compromiso inflexible con la calidad.

Esa misma dedicación define a Barilla. Desde las oficinas hasta las plantas de producción, cada paso del proceso está guiado por una búsqueda constante de las mejores materias primas, conservando los sabores auténticos y mejorando continuamente para ofrecer los mejores productos.

"Un rapidísimo auto de la F1y un delicioso plato de pasta... ¿qué tienen en común?", Paolo Barilla, vicepresidente del Grupo Barilla y ex piloto de laF1 manifestó lo siguiente: "Al principio, puede que no sea obvio, pero detrás de ambos, y del esfuerzo que conlleva su fabricación, hay profesionales cualificados, apasionados y decididos, que están impulsados por el deseo de seguir mejorando.Nuestra mayor satisfacción es poder ofrecer a todos los hombres y mujeres de la F1,luego de una intensa competición, un merecido plato de pasta".

De aficionados a familia

Stefano Domenicali, CEO de la Fórmula 1 le dio la bienvenida a Barilla a la familia de la F1: “Estamos encantados de darle la bienvenida a Barilla a la familia de la Fórmula 1,una colaboración con sabor a pasión y herencia. Dos historias que comparten los mismos valores de excelencia, autenticidad y el placer de vivir juntos momentos extraordinarios. No podemos esperar a comenzar esta increíble aventura con nuestro nuevo socio, seguros de que añadirán un sabor elevado a las emociones de la F1".

Como socio oficial, Barilla tendrá una fuerte presencia tanto dentro como fuera de la pista. Los aficionados podrán disfrutar de las barritas de pasta Barilla en el prestigioso Paddock Club de Fórmula 1 y en el Paddock. También habrá señalización en la pista, activaciones digitales y promociones para los consumidores que llegarán a millones de espectadores de todo el mundo.

Ilaria Lodigiani, CMO (Chief Marketing Officer) y directora de categoría de Barilla, expresó su entusiasmo por la asociación: "En los próximos años, esperamos darle la bienvenida a todos los aficionados a la F1a la mesa cada fin de semana de carrera para disfrutar no solo de la emoción de las carreras sino también de la comodidad de una gran comida. Esta asociación es una invitación a que celebremos juntos los momentos importantes, porque creemos que compartir una comida tiene el poder de convertir a extraños en familia. En el circuito, en casa o alrededor de una mesa, Barilla y la Fórmula 1 unen a las personas más allá del deporte y la cocina".

A todos los aficionados de la F1, familias y amantes de la comida: Benvenuti. La mesa está servida, la carrera está a punto de empezar y todos son bienvenidos.

