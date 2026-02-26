La mexicana Becle reporta una caída del 13% de sus ganancias del cuarto trimestre

CIUDAD DE MÉXICO, 26 feb (Reuters) - La mexicana Becle, el mayor fabricante de tequila del mundo, informó el jueves de una caída del 12,8% de su ganancia neta del cuarto trimestre, en comparación con el año anterior, lo que coincide aproximadamente con las previsiones de los analistas.

Las utilidades de los últimos tres meses de 2025 fueron de 1.350 millones de pesos mexicanos (US$75 millones), con unos ingresos que cayeron un 14,1% interanual, a 11.080 millones de pesos.

Los analistas habían pronosticado una ganancia neta de 1.600 millones de pesos con unos ingresos de 12.250 millones de pesos.

(1 dólar = 18,0080 pesos mexicanos a finales de diciembre) (Reportaje de Iñigo Alexander)