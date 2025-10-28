La mexicana Cemex gana 1128 millones de euros hasta septiembre, un 48% más

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

La cementera mexicana Cemex registró un beneficio neto de 1316 millones de dólares (1128 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, lo que supone un crecimiento del 48% respecto al mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado.

Las ventas descendieron un 3% hasta situarse en los 11.952 millones de dólares (10.252 millones de euros) hasta septiembre, mientras que el resultado bruto de explotación (Ebitda) se situó en los 2299 millones de dólares (1972 millones de euros), un 3% menos en comparación con el mismo período de 2024.

En el tercer trimestre del ejercicio, el beneficio neto cayó un 35% hasta los 264 millones de dólares (226 millones de euros) y la facturación registró un alza del 5% hasta los 4245 millones de dólares (3641 millones de euros).

Por regiones, las ventas en México descendieron un 18% hasta septiembre al situarse en los 3158 millones de dólares (2709 millones de euros) y cayeron un 4% en Estados Unidos hasta situarse en los 3806 millones de dólares (3265 millones de euros).

En paralelo, la región de Europa, Oriente Medio y África registró unas ventas de 3790 millones de dólares (3251 millones de euros), un 9% más, al tiempo que Centroamérica, Sudamérica y el Caribe aumentó su facturación un 3% hasta los 855 millones de dólares (733 millones de euros).

La firma ha avanzado en este tercer trimestre en la implementación del proyecto Cutting Edge con el objetivo de lograr ahorros de flujo de operación durante este período por cerca de 90 millones de dólares (77 millones de euros). Su meta es alcanzar 200 millones de dólares (171 millones de euros) al cierre del ejercicio actual.

"Los logros de este trimestre confirman que estamos sentando una base sólida para posicionar a Cemex como una empresa más enfocada, ágil y de alto desempeño", afirmó el director general de Cemex, Jaime Muguiro.