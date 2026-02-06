La mexicana Corral, de niña prodigio del fútbol a máxima goleadora mundial

La mexicana Charlyn Corral, niña prodigio del fútbol, cumplió las expectativas y con creces: hoy es la máxima goleadora mundial, aunque para ella eso es lo de menos, su mayor gozo es patear el balón.

Con 50 tantos en 2025, la delantera del club Tuzas de Pachuca se coronó por tercer año consecutivo al frente del ránking mundial de la IFFHS (Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol). Además, en la temporada 2017-2018 ganó el Pichichi de la liga española cuando jugaba en el Levante.

"Son cosas que ilusionan, pero no me obsesionan (...). Cuando estás en la cancha, nunca piensas en eso, simplemente en jugar y si llegan esos récords, pues qué bueno", dice sonriente Corral, de 34 años, entrevistada por la AFP.

En 2006, su picardía en la cancha y hábil control del balón destacaron en la eliminatoria para el mundial Sub-20 de Rusia y la FIFA la declaró "prodigio" del fútbol.

"Fue muy bonito, pero no me sentía 'niña prodigio', simplemente me sentía en ese momento feliz de estar jugando y cumpliendo mis sueños", explica.

- Veterana -

La mañana es soleada, pero el viento sopla intenso y helado en la Universidad del Fútbol de la central ciudad de Pachuca, base de los equipos femenino y masculino.

Mientras la mayoría de sus compañeras corren por el terreno, la artillera de 34 años lo toma con calma, pero cuando toca el balón es certera y contundente, prueba de su veteranía de casi tres décadas.

"Al inicio me daba un poco de miedo", reconoce al recordar que a los cinco años era la única mujer que ya jugaba junto con su hermano mayor en los partidos de su barrio, alentados por su papá, un apasionado del fútbol.

Y también admite que le gustaba más la escuela que anotar goles, pero sus dotes en la cancha le dieron fama. "Es el deporte más popular (...) los amiguitos me aceptan, también las niñas. Entonces descubrí: 'No sé si me dedico a esto, pero sí sé que es bueno saber jugar fútbol'", relata.

Además de lidiar con un ambiente dominado por hombres, Correa enfrentó los comentarios despectivos de género, sobre todo de las mamás de su barrio. "Son los prejuicios que el mismo país nos impone a las mujeres deportistas, no solo futbolistas", lamenta.

Pero en 2012 emigró al fútbol universitario estadounidense y cambió su visión. "Ahí yo me doy cuenta de que, al contrario, la mujer futbolista es admirada".

- Mejores salarios -

Debutó en el profesionalismo en 2014 con el Merilappi United de Finlandia y luego brincó al disputado fútbol español, donde destacó entre las máximas goleadoras y en 2021 consiguió la Supercopa con el Real Madrid.

Regresó a su país como refuerzo de las Tuzas, con las que consiguió el campeonato local en 2025.

Reconoce los avances en la liga femenina mexicana, pero advierte que aún carece del nivel de comercialización que tiene la rama masculina, y que muchas jugadoras no pueden sostenerse únicamente con el fútbol.

"Debe haber un (salario) mínimo que te alcance para para vivir bien, para pagarte tus cosas y poder también dedicarle tiempo a esto", dice al pugnar por logros conseguidos en ligas europeas.

Aunque fue convocada a la selección mayor de México cuando tenía 13 años, su paso ha sido salpicado por diferencias con el equipo técnico y pareciera que aún le falta un gran momento en la escuadra tricolor.

"He vivido mundiales, he hecho goles importantes. Sí, me gustaría, pero también ya no lo veo como una obsesión", subraya.

Sin poner fecha a un retiro, Correa quiere despedirse en lo alto de su desempeño y se ve con dos o tres años más jugando al máximo nivel, mientras que en el terreno personal reconoce que aún no decide si quiere ser madre.

Y, por supuesto, espera ansiosa el Mundial de Norteamérica 2026, donde confía en poder asistir al menos a la inauguración a apoyar a México contra Sudáfrica.

"Es lindo (...) todo lo que mueve un país y todas las emociones, independientemente si juegas o no este deporte", remata la goleadora, quien admira a delanteros legendarios como Diego Armando Maradona, Leonel Messi y Cristiano Ronaldo.