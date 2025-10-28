La mexicana Volaris registra pérdidas de 92 millones de euros y recorta sus ventas hasta septiembre

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) - La aerolínea 'low cost' mexicana Volaris ha registrado unas pérdidas netas de US$108 millones (92 millones de euros) en los primeros nueve meses de 2025, frente a los US$81 millones (69 millones de euros) obtenidos en el mismo período del año anterior, según ha informado la compañía en un comunicado. Los ingresos operativos totales descendieron un 6,5% hasta situarse en los US$2156 millones (1849 millones de euros) hasta septiembre, mientras que los gastos operativos repuntaron un 5,5% hasta los US$2121 millones (1819 millones de euros). En el tercer trimestre del año, el beneficio neto se ubicó en los seis millones de dólares (5,14 millones de euros), lo que supone un recorte del 83,8% respecto al mismo período de 2024, y la facturación descendió un 3,6% hasta los US$784 millones (672 millones de euros). La firma registró un resultado bruto de explotación, excluyendo los costes de alquiler (Ebitdar) de US$264 millones (226 millones de euros) en el tercer trimestre, un 16% menos respecto al mismo período del año anterior, mientras que el margen Ebitdar se situó en el 33,6%, lo que supone un retroceso de 5,1 puntos porcentuales. Los pasajeros reservados registraron un incremento del 3,2% hasta los 7,9 millones en el tercer trimestre, de los cuales los pasajeros nacionales aumentaron un 2,7% y los internacionales un 4,4%. Al mismo tiempo, el factor de ocupación del trimestre alcanzó el 84,4%, lo que supone una reducción de 3 puntos porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior. De cara al cierre de año, Volaris afirma que tanto las curvas de reserva como las tendencias de demanda para la temporada alta "continúan ganando impulso" y sientan las bases para un "sólido inicio" de 2026. "La recuperación que anticipamos para la segunda mitad del año se está materializando conforme a lo previsto, impulsada por una demanda doméstica estable en un entorno de oferta racional y un tráfico transfronterizo resiliente que continúa mostrando una mejora constante", apuntó el presidente y director general de Volaris, Enrique Beltranena.

