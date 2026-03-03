La minera Fresnillo registra un aumento anual de sus utilidades y fija un dividendo récord

3 mar (Reuters) - La minera mexicana de metales preciosos Fresnillo ‌informó el ‌martes ⁠de un aumento de casi el 81% en sus ganancias ​anuales, ⁠impulsado ⁠por el alza de los precios de ​los metales preciosos, y propuso ‌un dividendo récord.

El dividendo final ​de la empresa ​elevó el pago total para 2025 a 950 millones de dólares, o 128,92 centavos por acción, por encima de su política ​tradicional de distribuir el 50% de los beneficios ⁠ajustados.

La minera, que está ampliando su presencia ‌en Norteamérica con la adquisición el año pasado de la canadiense Probe Gold, dijo que la producción de plata estaba en línea con las previsiones y que ‌la producción de oro superó las expectativas. También ⁠reiteró su previsión para 2026.

La ‌empresa declaró unas utilidades ⁠antes de intereses, impuestos, depreciación ⁠y amortización de 2.800 millones de dólares para los 12 meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2025, en ‌comparación con ​los 1.550 millones de dólares del año anterior. (Reporte de Ankita Bora en Bangalore; edición de Sumana Nandy; Editado ‌en Español por Ricardo Figueroa)