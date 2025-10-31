La minera mexicana Fresnillo comprará a la canadiense Probe Gold por unos US$556 millones

31 oct (Reuters) - La minera mexicana de metales preciosos Fresnillo acordó la compra de la canadiense Probe Gold por 780 millones de dólares canadienses (US$556 millones) en efectivo, informaron las empresas el viernes, lo que supone una expansión de la compañía que cotiza en Londres en los mercados norteamericanos.

El acuerdo se produce tras un fuerte repunte de los precios del oro este año, ya que las tensiones geopolíticas y la incertidumbre económica alimentan la demanda de activos de refugio seguro como los lingotes.

En virtud de la operación, Fresnillo pagará 3,65 dólares canadienses por acción en efectivo, una prima de casi el 39% sobre el último precio de cierre de Probe Gold, y obtendrá acceso a sus 10 millones de onzas de recursos auríferos, incluido el proyecto Novador en Quebec.

"Después de nueve años de progresos constantes en el proyecto Novador, creemos que es el momento oportuno para transferir el proyecto a un operador experimentado", dijo David Palmer, presidente ejecutivo de Probe Gold, señalando que Fresnillo tiene la experiencia necesaria para hacer avanzar el proyecto Novador hasta la obtención de los permisos y la construcción.

Fresnillo, que explota ocho minas en México y tiene proyectos de exploración en Perú y Chile, dijo que llevaría adelante el desarrollo de Novador una vez cerrada la transacción.

El proyecto Novador, situado en el campo minero Val d'Or de Quebec, es el plan insignia de Probe Gold, capaz de producir más de 200.000 onzas anuales durante más de una década.

El presidente ejecutivo de Fresnillo, Octavio Alvídrez, dijo que México seguirá siendo el centro de su estrategia, mientras que los activos de Probe Gold "complementarán significativamente" su cartera de proyectos.

Los directores, funcionarios y el mayor accionista de Probe Gold, Eldorado Gold, que poseen colectivamente el 12% de las acciones, han firmado acuerdos con Fresnillo para votar a favor de la operación.

