La ministra británica de finanzas dice tener más planes para impulsar el lento crecimiento

LONDRES, 31 oct (Reuters) - La ministra de Finanzas de Reino Unido, Rachel Reeves, cuyo primer anuncio presupuestario del miércoles estuvo acompañado de unas tibias previsiones de crecimiento, afirmó que su Gobierno laborista tenía más planes para impulsar la economía y que esperaba no tener que volver a subir los impuestos. Con los presupuestos, Reeves puso en marcha la mayor subida de impuestos desde 1993 y modificó las normas fiscales del Gobierno para aumentar el endeudamiento destinado a la inversión. La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria dijo que esperaba que la economía creciera un 2,0% en 2025, ligeramente por encima del 1,9% que había pronosticado en marzo. Sin embargo, rebajó las previsiones de crecimiento a más largo plazo. "Hay más planes que estamos presentando para elevar esa tasa de crecimiento", dijo Reeves a Times Radio, añadiendo que no volvería a "pedir dinero" durante la primavera boreal. En referencia a la magnitud del presupuesto —uno de los más importantes en décadas—, Reeves dijo a Times Radio que no esperaba tener que hacer "nada parecido nunca más". (Información de Muvija M y William Schomberg; escrito por Catarina Demony; edición de Kate Holton; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)

Reuters