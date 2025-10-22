La ministra de Cultura francesa defiende que la seguridad del Louvre "funcionó"

MADRID, 21 Oct. 2025 (Europa Press) -

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati, ha asegurado que las medidas de seguridad del Museo del Louvre de París "funcionaron" pese al robo de ocho piezas de joyería el domingo por la mañana, en un asalto que ha llevado al Gobierno a abrir una investigación administrativa. Dati ha querido exponer durante la sesión de control en la Asamblea Nacional "algunas verdades" sobre un caso que, tal como ella misma ha reconocido, ha supuesto "una herida" para el conjunto de la cultura gala y el patrimonio común.

“¿Fallaron los dispositivos de seguridad en el Museo del Louvre? No, es una realidad. Los dispositivos de seguridad funcionaron", ha esgrimido entre el evidente malestar de una oposición que reclama ahora responsabilidades al Gobierno y, en particular, al Ministerio de Cultura.

Por su parte, la dirección del Museo del Louvre también ha defendido en un mensaje remitido a Europa Press las vitrinas donde estaban expuestas las joyas robadas, instaladas a finales de 2019. Sostiene que supusieron "un progreso considerable en términos de seguridad" con respecto a la "obsolescencia" de los expositores previos, que planteaban problemas a la hora de mover las piezas o los laterales.

INVESTIGACIONES EN MARCHA

Dati, que se postula también para ser alcaldesa de París, ha prometido "transparencia" para llegar al fondo de lo ocurrido, a la espera también de que avancen las pesquisas policiales y judiciales. Las autoridades no han desvelado pistas concretas sobre los autores, más allá de confirmar que perdieron en su huída varios objetos, incluida una corona de Eugenia de Montijo.

El robo se produjo el domingo poco después de la apertura de las puertas del museo, lo que obligó al desalojo de todos los visitantes. La pinacoteca, uno de los emblemas culturales y turísticos de Francia, también permaneció cerrada el lunes, mientras que los martes nunca suele abrir.