La ministra de Exteriores minimiza la retirada de la embajadora española y tilda lo ocurrido de "anécdota"

La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, ha restado importancia este martes a la decisión del presidente español, Pedro Sánchez, de retirar a la embajadora en Buenos Aires, y ha calificado la escalada entre ambos países de una "anécdota" que no afectará a las relaciones bilaterales, especialmente a los lazos económicos.

"Las inversiones se manejan de otra manera también. Son inversiones de larguísimo plazo. Las empresas españolas a lo largo de los años tienen muchísima actividad. La comunidad argentina en España y española en Argentina es enorme", ha subrayado durante un evento en el Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

En este sentido, Mondino se ha mostrado sorprendida por el paso dado por el Gobierno español, ya que las palabras del presidente argentino, Javier Milei, fueron "comentario muy lateral" donde "no se nombra a nadie en particular". "No es un agravio a España", ha insistido, agregando que no piensa que pueda afectar a la relación "en los próximos 20 o 30 años".

"Es un caso bastante particular en donde la relación personal que pudiera o no haber entre los líderes de un país no puede ni debe afectar la relación entre la sociedad, la comunidad", ha explicado, añadiendo que es un tema "estrictamente interno y político".

La crisis diplomática ha ido en aumento en las últimas horas, después de que el Gobierno español haya decidido retirar de manera definitiva de la embajadora en Buenos Aires, María Jesús Alonso, un gesto calificado de "disparate" por el presidente argentino, Javier Milei, en una última entrevista.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha explicado que el Gobierno ha tomado esta decisión ante la falta de disculpas de un Milei que calificó de "corrupta" a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez.

