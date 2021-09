La ministra de Sanidad de Guatemala presenta su dimisión

La ministra de Sanidad guatemalteca, Amelia Flores, ha presentado su dimisi贸n despu茅s de que el presidente del pa铆s, Alejandro Giammattei, anunciara una inminente reforma de su Gabinete.

No obstante, fuentes cercanas al asunto han se帽alado que el presidente no habr铆a aceptado su renuncia por el momento, seg煤n informaciones del diario 'Prensa Libre'. Flores, por su parte, ha detallado que la decisi贸n fue comunicada hace ya un mes, si bien no se ha hecho efectiva.

Flores jur贸 el cargo el pasado 18 de junio de 2020 despu茅s de que Giammattei realizara una serie de cambios en el Gobierno en plena pandemia de coronavirus. La ministra ha recibido numerosas cr铆ticas debido a la falta de detalles sobre el contrato firmado con el Gobierno ruso por la compra de vacunas Sputnik V.

Europa Press