La ministra del Interior de Portugal dimite por la gestión de la tormenta Kristin

Por Sergio Goncalves

LISBOA, 11 feb (Reuters) -

La ministra del Interior portuguesa, Maria Lúcia Amaral, ha dimitido tras las críticas de los partidos de la oposición y las comunidades locales por lo que describen como una respuesta lenta y fallida de las autoridades ante la devastadora tormenta de hace dos semanas.

La oficina del presidente Marcelo Rebelo de Sousa dijo el martes por la noche que había aceptado la dimisión de la ministra a petición del primer ministro Luís Montenegro, después de que Amaral afirmara que "ya no reunía las condiciones personales y políticas necesarias para desempeñar el cargo".

La oficina del presidente ha informado de que Montenegro asumirá temporalmente la cartera de Interior hasta que se nombre a un sucesor.

La tormenta Kristin azotó el centro de Portugal continental en la madrugada del 31 de enero, con vientos que superaron los 200 kilómetros por hora y fuertes lluvias que causaron daños generalizados en miles de viviendas, fábricas e infraestructuras críticas, y provocaron la muerte de al menos seis personas.

El Gobierno estima que se necesitarán más de 4.000 millones de euros (US$4.760 millones) para sufragar los costes directos de la reconstrucción.

La dimisión de Amaral es la primera desde que el Gobierno minoritario de centro-derecha asumió el poder hace unos ocho meses.

El líder del partido de extrema derecha Chega, André Ventura, escribió en la red social X que la dimisión demostraba la incapacidad del Gobierno para hacer frente a las adversidades, y añadió que Montenegro estaba perdiendo el control del Gobierno.

"¿Cuánto tiempo se tardará en resolver los demás 'errores de casting' de este Gobierno?", se preguntó.

El líder del Partido Socialista, José Lus Carneiro, dijo a los periodistas el lunes por la noche que Montenegro era "el primer responsable" del fracaso del Gobierno a la hora de responder a las tormentas.

Portugal y España se han enfrentado a una serie de tormentas en las últimas semanas. Tras la devastación causada por la tormenta Kristin, las sucesivas tormentas Leonardo y Marta también trajeron consigo fuertes lluvias, vientos intensos, inundaciones y más daños.

Portugal está sintiendo ahora los efectos indirectos de la tormenta Nils, que no se espera que afecte directamente al país, según el Instituto Portugués del Mar y la Atmósfera.

(US$1 = 0,8408 euros) (Información de Sergio Goncalves; edición de Michael Perry; edición en español de Paula Villalba)