Una porción de terreno aplanado es todo lo que queda de las tumbas de un grupo de bahaíes, una prueba para esta minoría religiosa de que en Irán la persecución de sus fieles va incluso más allá de la muerte.

Bajo esta parte del cementerio Javaran, al sureste de Teherán, descansan hasta 45 cuerpos de bahaíes recientemente fallecidos, según la Comunidad Internacional Bahaí (CIB).

Pero no hay lápidas ni flores y el terreno fue arrasado recientemente por las excavadoras enviadas por las autoridades iraníes, denunció la CIB.

Esta profanación constituye un nuevo ataque contra la minoría religiosa no musulmana más grande de Irán, que según sus representantes ha sido objeto de persecución y discriminación sistemáticas desde la fundación de la República Islámica en 1979.

Su fe, a diferencia de la de otras minorías, no está reconocida en la Constitución iraní y sus miembros, que no tienen acceso a la enseñanza superior, no están representados en el Parlamento, donde otras minorías no musulmanas comparten cinco escaños.

Además, según la CIB, los bahaíes sufren diversas formas de acoso, como redadas en sus empresas, confiscación de bienes e incluso detenciones.

El bahaísmo es una religión monoteísta fundada a principios del siglo XIX en Irán, cuyo centro espiritual se encuentra en Haifa, un puerto israelí, lo que hace que a sus fieles se les acuse regularmente de ser agentes de Israel, un enemigo de Irán.

Después de la revolución, las autoridades iraníes se apoderaron de dos cementerios pertenecientes a los bahaíes y ahora los obligan a enterrar a sus muertos en Javaran, un sitio de fosas comunes donde también están enterradas las víctimas de las ejecuciones masivas de presos políticos en 1988.

- Erradicar toda forma de disidencia -

"Quieren presionar a la comunidad bahaí por todos los medios posibles", explica a la AFP Simin Fahandej, representante de la CIB ante la ONU.

"El hecho de atacar a los muertos demuestra que están motivados por la persecución religiosa y no por una supuesta amenaza para la seguridad nacional o la sociedad", estima.

La Oficina de Libertad Religiosa Internacional del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la "destrucción" de al menos 30 tumbas del cementerio, añadiendo que los bahaíes en Irán siguen "enfrentándose a violaciones de los derechos funerarios y de entierro".

La destrucción de las tumbas se produce en un momento en que la represión de esta comunidad se intensifica en Irán, donde aún viven centenares de miles de fieles, según sus representantes.

Mahvash Sabet, de 71 años, una famosa poeta, y Fariba Kamalabadi, de 61 años, ambas detenidas en julio de 2022, siguen en la cárcel y cumplen penas de 10 años en su segunda estancia en prisión en las dos últimas décadas.

"También hemos visto que el régimen aumentó considerablemente las confiscaciones de bienes de los bahaíes y utiliza farsas de juicios para imponer a los bahaíes a largas penas de prisión", subraya el Departamento de Estado.

Al menos 70 bahaíes están actualmente detenidos o cumpliendo penas de prisión, otros 1.200 están siendo procesados o han sido condenados, según la ONU.

El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos en Irán, Javaid Rehman, declaró al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra esta semana estar "profundamente conmocionado por la continua persecución, las detenciones arbitrarias y el hostigamiento de los miembros de la comunidad bahaí".

La intensificación de la represión coincide con el deterioro de la situación general de los derechos humanos en el país, según Fahandej que explicó que la represión actual se da en un contexto en que las autoridades tratan de erradicar toda forma de disidencia tras la ola de protestas que estallaron en septiembre de 2022.

"El trato que reciben los bahaíes está estrechamente relacionado con la situación general de los derechos humanos en el país", afirmó Fahandej.

