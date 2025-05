La misa de inicio de pontificado de León XIV está llena de simbolismo. Estas son las claves

CIUDAD DEL VATICANO (AP) — La misa de inicio de pontificado del papa León XIV, que se celebra el domingo por la mañana en la plaza y basílica de San Pedro, es un ritual lleno de simbolismo que asociada a Pedro, el apóstol de Jesús, y su misión especial como cabeza de la Iglesia católica.

No se confiere un nuevo rol: el pontífice ya es el jefe del Vaticano y de la fe que cuenta con unos 1.400 millones de católicos en todo el mundo, decenas de miles de los cuales se espera que se reúnan en la plaza junto a representantes gubernamentales.

Pero León recibirá dos signos cruciales de su pontificado, el "palio" y el anillo del pescador, que simbolizan su papel como sucesor de Pedro.

A continuación, datos claves sobre esos y otros rituales en la solemne liturgia repleta de lenguas antiguas y referencias bíblicas, todo después de que León dé una vuelta por la plaza en el papamóvil.

¿Qué es la misa de inicio de pontificado?

En su mayoría, es una celebración de la Eucaristía como cualquier misa dominical celebrada en las iglesias católicas de todo el mundo.

Habrá oraciones, música, lecturas del Nuevo Testamento, una homilía y la Comunión, todo en el orden habitual. Sin embargo, el simbolismo está entrelazado incluso en algunos de los aspectos habituales.

El pasaje del Evangelio, por ejemplo, se centrará en cómo, según la tradición católica, Jesús dio a Pedro la responsabilidad como pastor de la Iglesia, una referencia que León hizo en sus primeras palabras públicas el día que fue elegido.

Se proclamará primero en latín y luego en griego. Como los principales idiomas de la Iglesia naciente hace 2.000 años, hoy representan "el intento de la Iglesia de llegar a todos" y ser universal, dijo el reverendo Giuseppe Midili, profesor y consultor de la oficina de liturgia del Vaticano.

En un toque más personal, el Vaticano dice que junto al altar al aire libre habrá una imagen de la Madre del Buen Consejo, un icono de María de un santuario en un pequeño pueblo fuera de Roma atendido por los agustinos, la orden religiosa de León.

Los signos de Pedro: una vestimenta y un anillo

Dos de los momentos más significativos ocurrirán justo antes de la homilía, cuando los cardenales entreguen a León el palio y su anillo del pescador.

El palio es una vestimenta estrecha similar a una estola con dos colgantes que se lleva sobre los hombros, decorada con cruces que representan las heridas de Jesús. Está hecho de lana blanca en un procedimiento elaborado donde tradicionalmente se bendecían los corderos antes de ser esquilados, al igual que para las vestimentas similares dadas a los arzobispos en su ordenación.

"Es el simbolismo del buen pastor que lleva a la oveja sobre sus hombros", dijo Midili.

Las Escrituras a menudo se refieren al buen pastor que da su vida por su rebaño, una referencia a la crucifixión de Jesús y de Pedro, quien fue martirizado. León lo recibirá del cardenal Dominique Mamberti, quien anunció al mundo el nombre del nuevo papa el 8 de mayo.

El anillo del pescador recuerda el pasaje del Evangelio donde Jesús se apareció a los apóstoles después de su resurrección, cuando habían pasado una noche pescando sin éxito. Le dijo a Pedro que lanzara las redes en un lugar específico, y se llenaron de muchos peces grandes, algunos de los cuales los apóstoles compartieron luego con Jesús en un desayuno junto al lago.

Una imagen de Pedro con la red, que representa la misión de evangelización de la Iglesia y su unidad, está grabada en el anillo junto al nombre del papa. Cuando un papa muere, el anillo se inhabilita para que ya no pueda usarse como sello para documentos papales. El cardenal Luis Tagle de Filipinas, quien fue ampliamente considerado como un posible papa, entregará el anillo a León.

Al comienzo de la celebración, tanto el anillo como el palio se sacan de la capilla de la tumba de San Pedro, debajo de la Basílica, donde el papa reza acompañado por los patriarcas de las iglesias católicas de rito oriental, hasta el altar instalado en la plaza de San Pedro.

Encuentro y saludo, desde los fieles hasta los líderes mundiales

Justo después de la entrega de esas dos insignias, una delegación que representa diferentes roles en la Iglesia, desde cardenales hasta los fieles, incluida una pareja casada, saludará a León en el "rito de obediencia" que simboliza que la Iglesia se vuelve hacia el nuevo pontífice para seguir su guía.

Después de la misa, León saludará a los representantes gubernamentales, la realeza y las delegaciones religiosas.

Estaba previsto que el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y el secretario de Estado, Marco Rubio, dos católicos que representan a un gobierno que a menudo tuvo desacuerdos con el papa Francisco, asistieran a la misa para el primer papa de Estados Unidos.

También se espera en la misa, según el Vaticano, a más de 20 jefes de estado, incluyendo al presidente de Italia, Sergio Mattarella, y a la primera ministra, Giorgia Meloni, así como a Dina Boluarte, la presidenta de Perú, donde León tiene ciudadanía y pasó muchos años como misionero y obispo.

Los presidentes de dos países involucrados en guerras que León mencionó en su primera bendición dominical también están en la lista: Isaac Herzog, de Israel, y Volodymyr Zelenskyy, de Ucrania.

El rey y la reina de España planean asistir junto a otros miembros de la realeza europea, así como de los reinos del Golfo, como el jeque Saud bin Saqr Al Qasimi de Emiratos Árabes Unidos.

