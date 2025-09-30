La misión naval de la UE confirma que el buque atacado frente a las costas de Yemen está "a la deriva"

BRUSELAS, 30 Sep. 2025 (Europa Press) -

La misión naval de la Unión Europea en el mar Rojo, 'Aspides', ha afirmado este martes que el buque con bandera de Países Bajos atacado el lunes frente a las costas de Yemen se encuentra "a la deriva" y ha confirmado que los 19 tripulantes del 'MV Minervagracht' han sido ya evacuados de la embarcación.

"Tras el reciente ataque al buque 'MV Minervagracht', este permanece a la deriva", ha dicho 'Aspides' en un comunicado antes de resaltar que "las fases de recuperación de personal y evacuación médica han concluido y todos los supervivientes han sido trasladados a Yibuti de forma segura".

Así, ha manifestado que diez de ellos han sido trasladados a bordo del 'HS Spetsai', mientras que ocho lo han sido por una fragata francesa y uno, herido de gravedad, ha sido evacuado por un helicóptero francés.

La misión ha recalcado su "compromiso total" con la protección de la vida de los marineros, con "contribuir a la libertad de navegación" y con "incrementar la seguridad marítima" en la zona, al tiempo que ha reclamado a los buques que transiten por la misma que "actúen con cautela".

Horas antes, la empresa que opera el buque, Spliethoff, con sede en Ámsterdam había indicado en un comunicado facilitado a Europa Press que dos tripulantes habían resultado heridos y había confirmado el inicio de las labores de evacuación. Además, confirmó que el ataque ha causado "daños considerables" al buque.

Aunque los rebeldes hutíes no se han atribuido de momento la autoría del ataque, podrían haberse visto implicados dado que estos incidentes tienen lugar en pleno aumento de la ofensiva por parte de los hutíes contra objetivos israelíes en el golfo de Adén y el mar Rojo, donde han prometido destruir los intereses israelíes en señal de protesta por la ofensiva contra la Franja de Gaza.