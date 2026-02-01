La mitad de los 16.600 cristianos reportados como secuestrados en Nigeria estaban escondidos

La mitad de los 166 cristianos que inicialmente fueron reportados como víctimas de secuestro el 18 de enero en el norte de Nigeria, en realidad lograron huir durante el ataque a tres iglesias y se escondieron en otras aldeas, declaró este domingo un funcionario local.

Ishaku Dan'azumi, líder tradicional de la zona de Kurmin Wali, en el estado de Kaduna, en el norte, informó inicialmente que 177 personas habían sido secuestradas. Once escaparon posteriormente.

Pero el domingo el jefe de la aldea declaró a AFP que, entre los 166 desaparecidos, 80 regresaron tras huir durante los ataques y refugiarse en aldeas vecinas.

"Pensábamos que las 166 personas desaparecidas habían sido secuestradas, pero resultó que algunas habían huido y se habían refugiado en otras aldeas", dijo.

En total, 80 han regresado. Ahora está claro que 86 personas permanecen retenidas por los secuestradores que operan en el norte del país y realizan secuestros masivos para reclamar rescates.

Estados Unidos está ejerciendo presión diplomática sobre el gobierno nigeriano por la violencia que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha descrito como "genocidio" y "persecución" de los cristianos.