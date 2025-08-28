La mitad de los miembros de bandas haitianas son ahora niños, según la ONU

NACIONES UNIDAS/CIUDAD DE MÉXICO, 28 ago (Reuters) -

Se calcula que los niños constituyen la mitad de los miembros de los grupos armados que actúan actualmente en Haití, dijo el jueves el jefe de la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, y su secretario general Antonio Guterres instaba al Consejo de Seguridad a proporcionar un apoyo internacional más sólido para combatir la violencia.

Una misión de apoyo a la seguridad respaldada por la ONU y compuesta en gran parte por policías kenianos ha tenido dificultades para avanzar, lastrada por la falta de financiación y suministros. (Reporte de Michelle Nichols y Sarah Morland).