La mitad de los pueblos indígenas aislados del mundo podrían desaparecer en diez años, advierte oenegé

Cerca de la mitad de los pueblos indígenas que viven voluntariamente aislados del mundo corren el riesgo de desaparecer en los próximos diez años, amenazados por la explotación forestal y minera, proyectos de infraestructura e incluso el turismo, advirtió el lunes una oenegé.

"Queremos que el mundo y, en particular, los gobiernos y las empresas industriales reconozcan esta urgencia mundial y actúen al respecto", instó la directora ejecutiva de Survival International, Caroline Pearce, durante una rueda de prensa en Londres junto al actor estadounidense Richard Gere, defensor de esta causa desde hace mucho tiempo.

Según la ONG, que publica un informe para alertar sobre las amenazas a las que se enfrentan estas poblaciones indígenas, hay cerca de 196 pueblos y grupos "no contactados" —que desean vivir aislados de otras sociedades humanas— en diez países.

Más del 90% de ellos viven en la selva amazónica, principalmente en Brasil. Pero también se detectaron algunos en Indonesia o la India.

"Casi la mitad se enfrentan a amenazas tan graves que, si no se toman medidas, podrían desaparecer en diez años", advirtió la directora de la ONG, que reclama la creación de zonas protegidas.

Entre las más amenazadas se encuentra la comunidad kakataibo, en la región de Ucayali, en Perú.

Herlin Odicio, miembro de este grupo aunque él mismo no vive aislado, lucha para que las autoridades peruanas protejan a los kakataibo, especialmente frente a la tala ilegal y las plantaciones de coca.

"En Perú, el gobierno está eliminando leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas", criticó el lunes. "Nosotros no estamos pidiendo favores a los estados. Es un derecho ancestral de muchas décadas", añadió.

En principio, el derecho internacional protege a los pueblos indígenas y, en particular, su derecho a vivir en sus tierras. Sin embargo, en lo que respecta a las legislaciones nacionales, cuando existen, "su aplicación suele ser deficiente", lamenta Survival International.

mhc/cat/bds/sag/mb