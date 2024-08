La mítica banda británica Oasis anuncia su regreso con una gira en 2025

La banda de rock británico Oasis anunció el martes su regreso para una gira el próximo año después de quince años de separación por el enfrentamiento entre los hermanos Liam y Noel Gallagher.

Los numerosos seguidores del grupo ya no creían en un reencuentro tras años de rumores y ataques entre estos dos hermanos que crearon himnos de la década de los 1990 como "Wonderwall" o "Don't look back in anger".

Pero el martes, las redes sociales de la banda publicaron un video para confirmar las especulaciones de los últimos días: "It's happening!" (¡Es real!).

La gira comenzará el 4 de julio en Cardiff, en Gales, y se desplazará después a la ciudad natal de los Gallagher, Mánchester, donde tienen previsto cuatro conciertos.

Después llegarán otras cuatro noches en el emblemático estadio londinense de Wembley, seguidas por conciertos en Edimburgo y en la capital irlandesa, Dublín.

"Sus únicos espectáculos en Europa el próximo año. Será uno de los mayores eventos en directo y con entradas más solicitadas de la década", afirmó el grupo en un comunicado.

"Hay planes en marcha para que Oasis Live '25 vaya a otros continentes fuera de Europa más adelante el próximo año", agregaron.

Las entradas para estos primeros conciertos confirmados saldrán a la venta el 31 de agosto a las 09H00 en Reino Unido (08H00 GMT) y a las 08H00 (07H00 GMT) en Irlanda.

- Relación tormentosa -

"Las armas se han silenciado, las estrellas se han alineado y la gran espera ha terminado. Vengan a ver. No será televisado", señaló el grupo.

El anuncio del regreso ocurre treinta años después de su primer álbum "Definitely maybe", publicado el 29 de agosto de 1994, con el que se dio a conocer la banda de Mánchester.

El éxito musical del grupo fue siempre de la mano con la tormentosa relación entre Liam, el vocalista principal, y Noel, guitarrista y compositor de sus canciones.

La gota que colmó el vaso ocurrió el 28 de agosto de 2009 con una pelea entre ambos en el festival parisino Rock en Seine que llevó a la separación del grupo formado en 1991.

Desde entonces, los hermanos intercambiaron pullas a través de las redes sociales y la prensa, pero la relación se había calmado en los últimos tiempos, lo que dio esperanzas de una reconciliación.

En una entrevista la semana pasada, Noel alabó el "tono de voz" y la "actitud" de Liam, de 51 años. Este, de su lado, dedicó el domingo un tema durante un concierto a su hermano, de 57 años.

Tras el fulgurante éxito de "Definitely maybe", Oasis alcanzó el pico de su popularidad con "(What's the story) morning glory?" publicado en 1995 con temas como "Wonderwall" o "Don't look back in anger".

jj/jm/dbh/sag

AFP