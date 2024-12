La MLS extiende contrato al comisionado Don Garber hasta 2027

El contrato del Comisionado de la Major League Soccer, Don Garber, fue extendido por la Junta de Gobernadores de la liga hasta 2027.

La liga confirmó la extensión el miércoles antes de la final de la Copa MLS de este fin de semana entre LA Galaxy y los New York Red Bulls. No se divulgaron los términos financieros del mismo.

Lanzada en 1996, la MLS perdía dinero y estaba al borde de la desaparición cuando Garber, un ejecutivo de la NFL, tomó el mando en 1999. Desde entonces, la liga de fútbol de Estados Unidos se expandió de 12 a 30 equipos, incluyendo la adición de San Diego FC el próximo año.

Garber introdujo el brazo de marketing de la liga, Soccer United Marketing, alentó la construcción de estadios específicos para fútbol e impulsó el crecimiento de un sistema de academias para desarrollar jugadores en Estados Unidos.

“La MLS ha impulsado el surgimiento de una nación futbolística en América y Canadá. Y eso suena como si fuera amorfo, pero no lo es”, le dijo Garber a The Associated Press mientras celebraba su 25to aniversario con la MLS a principios de este año. “Ese es el logro más importante, que hemos construido una poderosa nación futbolística. Hemos sido el motor del crecimiento del hermoso juego en nuestra región en muchos niveles diferentes.

“Nos hemos convertido en una liga respetada a los ojos de los jugadores, los aficionados y las instituciones que gobiernan el deporte. Estoy muy orgulloso de eso.”

AP