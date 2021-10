La moda de Futian brilla en el mundo; éxito en el lanzamiento del foro de inversión en moda de Shenzhen Futian en París

París--(business wire)--oct. 1, 2021--

El 30 de septiembre de 2021, a las 14:30 (hora peninsular española), se ha celebrado con éxito el FORO DE PARÍS DE INVERSIÓN EN MODA DE SHENZHEN FUTIAN 2021 en París (Francia), con el apoyo del gobierno popular del distrito de Futian, del municipio de Shenzhen, que mostró el encanto de Futian al mundo.

Shenzhen Futian Fashion Investment 2021 Paris Forum was launched on September 30, 2021 at Palais de la Culture Puteaux (Photo: Business Wire)

El foro no sólo es un gran evento para el desarrollo de la industria de la moda en el distrito de Futian, sino también otro logro en las colaboraciones entre China y Francia en el sector de la moda. Con la promoción de la inversión en moda en Shenzhen Futian como principal pilar, este foro promoverá el entorno empresarial de alta calidad de Futian, la base industrial y los proyectos industriales al mundo. Las instituciones internacionales, las marcas de moda y los talentos internacionales están invitados a Futian para su desarrollo.

El evento se apoya en el Futian International Fashion Strategy Committee, un organismo profesional internacional único y reúne recursos de la moda internacional de alta gama a través del evento de moda más importante de la Semana de la Moda de París. El acto contó con la presencia de las principales instituciones de la moda, organismos gubernamentales franceses, grupos internacionales de lujo y medios de comunicación internacionales especializados en moda, con la participación del París La Défense, GBD Innovation Club, DEFI La Mode de France, Federation de la Haute Couture de la Mode, Kering Group, Institut Français de la Mode, EnaMoMa by PSL, Comité Professionnel de Développement de l'Horlogerie, de la Bijouterie, de la Joaillerie, de l'Orfèvrerie et des Arts de la Table, , , Le Chinese Business Club, Who's Next (WSN) y otras instituciones francesas e internacionales. Pierre-Yves Guice, presidente de GBD Innovation Club y CEO de París La Défense, Pascal Morand, presidente ejecutivo de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode, responsable del departamento de moda y diseño mundiales, una de las máximas autoridades de la industria mundial de la moda, Sébastien Vicente, director del departamento de negocio Art de Vivre de Business France y otros invitados internacionales asistieron al evento, al que acudieron 100 empresarios parisinos e invitados del sector y medios de comunicación internacionales asistieron al evento para debatir sobre la innovación y el desarrollo y la cooperación beneficiosa para todos con representantes del distrito de Shenzhen Futian, el CBD más dinámico e innovador de China.

De la mano hacia un futuro brillante

Zhou Jiangtao, alcalde en funciones del gobierno popular del distrito de Futian del municipio de Shenzhen, señaló que Futian está aprovechando grandes oportunidades históricas, como la construcción de la Gran zona de la bahía de Guangdong-Hong Kong-Macao y la Zona de demostración piloto de Shenzhen, destacando las "tres industrias principales" (ciencia y tecnología, finanzas y moda), y esforzándose por construir una zona central de innovación, un distrito central de negocios y una zona central de vitalidad.

Optimización del entorno empresarial y cultivo de un terreno fértil para el desarrollo internacional de la industria de la moda

El índice de desarrollo integral del CBD de Shenzhen Futian se encuentra entre los tres primeros de China. En 2020, se convirtió en miembro oficial del GBD Innovation Club.

FuTian, la nueva potencia de la moda internacional

Meng Man, teniente de alcalde del gobierno popular del distrito de Futian del municipio de Shenzhen y vicepresidenta del IFSC, pronunció un discurso de apertura a través de un vídeo, en el que afirmó que "Futian hará todo lo posible para construir un clúster de desarrollo de la industria de la moda con un motor central y un apoyo multipunto". El distrito de Futian espera trabajar con empresas de moda internacionales, instituciones profesionales y talentos de todo el mundo para "construir una base de la industria de la moda de China y abrir conjuntamente un nuevo territorio para la industria de la moda del mundo".

El foro de la cumbre internacional reúne a personalidades de la industria internacional de la moda

En este evento, se celebraron dos grandes foros temáticos de la cumbre sobre "Desarrollo innovador del GBD" y "Desarrollo futuro de la industria internacional de la moda". Varios ejecutivos de empresas de moda internacionales participaron en el debate y comentaron el modelo de desarrollo de los distritos comerciales centrales de la ciudad y la industria de la moda y asuntos de cooperación internacional en materia de innovación. Los invitados al congreso reconocieron plenamente la planificación empresarial y los conceptos de desarrollo de la moda de Futian, y expresaron su voluntad de desarrollarse en esta ciudad.

Profundización en la cooperación internacional y creación de una "alianza internacional de diseñadores"

Búsqueda de un nuevo modo de cooperación en el ámbito de la moda internacional

Futian es uno de los centros de la industria de la moda de China, con más de 2.000 empresas de moda y una escala industrial de más de 120.000 millones de yuanes. También cuenta con grandes ventajas en la industria del diseño de moda. Entre ellas, las industrias de diseño de ropa de alta gama y de decoración arquitectónica están muy por delante en China y son conocidas internacionalmente. Tras el evento, Dong Shan, directora de la Oficina de cultura, radio, televisión, turismo y deportes del distrito de Futian y directora ejecutiva de IFSC, declaró en una entrevista de vídeo con los medios de comunicación que el distrito de Futian estimula constantemente un nuevo impulso para la integración y el desarrollo de la industria de la moda, construye un clúster de la industria de servicios profesionales internacionales y un injerto integral de recursos de la moda internacional, consiguiendo reunir recursos en la cadena de valor de la moda internacional y construyendo un "centro de moda de escala mundial en la bahía".

En este evento, el Futian International Fashion Strategy Committee firmó la "Carta de intenciones sobre el proyecto de cooperación de moda de diseñadores destacados de París" con EnaMoMa by PSL, y estableció una relación formal de cooperación internacional entre Shenzhen Futian y París en el sector de la moda y el diseño. Juntas, las dos partes tenderán un puente para la cooperación entre un gran número de destacados diseñadores internacionales y varias empresas de marcas de moda, construyendo así un ecosistema saludable de la industria de la moda internacional.

Como primera agencia ejecutiva de estrategia de moda internacional urbana y regional de China, el Futian International Fashion Strategy Committee ha llevado a cabo activamente intercambios y cooperación de industrialización de la moda internacional, atrayendo recursos internacionales para promover el trabajo conjunto, entrando a fondo en el escenario internacional de la industria de la moda y mostrando plenamente la imagen de ciudad internacional de Futian, en Shenzhen. Se espera que a través de una serie de actividades de promoción, se promuevan los intercambios entre China y Francia y la influencia internacional de las fuerzas de la moda de China representadas por Futian, dejando que el mundo se fije en Shenzhen Futian.

