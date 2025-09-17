La monarquía británica recibe a Trump en una visita de Estado marcada por masivas manifestaciones

MADRID, 17 Sep. 2025 (Europa Press) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado este miércoles su segunda visita de Estado a Reino Unido, donde ha sido recibido por el rey Carlos III en el castillo de Windsor, al oeste de la capital, Londres, mientras que miles de personas han salido a las calles para protestar por las políticas que el magnate neoyorquino ha llevado a cabo desde que a principios de año regresó a la Casa Blanca.

Los manifestantes han acudido con pancartas en las que se puede leer "el pueblo de Reino Unido no da la bienvenida al fascista de Trump", "aviso policial: Trump, vete a casa; no te queremos aquí" o "quita las manos de nuestra democracia", además de portar globos del presidente estadounidense como si fuera un bebé enfadado con un pañal.

También han criticado el apoyo de Washington a Israel a través de mensajes sobre "poner fin al genocidio" en la Franja de Gaza --donde ya han muerto más de 65.000 palestinos desde que el Ejército israelí inició su ofensiva en octubre de 2023-- y "dejar de dar armas a Israel".

"No al sionismo, paremos el terrorismo estadounidense e israelí", han denunciado.

Entre pancartas y globos, los asistentes han ondeado numerosas banderas palestinas y caretas de Trump y de sus principales "cómplices", como el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, bajo el lema "asesinos con Trump", o el del presidente ruso, Vladimir Putin, con un cartel de "criminales de guerra con Trump".

La marcha ha sido convocada por un grupo de más de 50 organizaciones, incluidas asociaciones climáticas, antirracistas y propalestinas, bajo el nombre 'Stop Trump Coalition'.

Sin embargo, entre los presentes, que también se han presentado a las afueras de Windsor, se encuentran algunos simpatizantes del inquilino de la Casa Blanca, al que han calificado como "el mejor presidente", en medio de un coro de abucheos.

Por el momento y a pesar de las tensiones, las manifestaciones se están produciendo de forma pacífica, si bien ya hay cuatro personas detenidas en relación con un incidente que ha tenido lugar esta madrugada en el castillo de Windsor, antes de que el mandatario estadounidense fuera recibido por el monarca.

Estos arrestos están vinculados con la proyección de fotografías en las paredes exteriores de la mencionada residencia real de Trump con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein, así como una carta que el magnate le habría enviado hace más de 20 años para felicitarle por su 50 cumpleaños, que ha sido publicada este mes y en la que está dibujado el cuerpo de una mujer.

Trump, que llegó a última hora del martes a Reino Unido, ha almorzado con la familia real británica, con quienes ha intercambiado una serie de regalos, como una bandera y la réplica de una espada.

Dentro del castillo, han observado una exposición especial sobre la relación de las relaciones bilaterales entre Washington y Londres, y posteriormente, junto a Melania Trump, ha depositado una corona de flores en la tumba de la reina Isabel II.

En la capilla de San Jorge, junto al presidente, también han estado presentes el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; su asesor Stephen Miller, su enviado especial Steve Witkoff, y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles.

Con motivo de las condiciones meteorológicas, el vuelo conjunto —que implicaba cazas F-35— se ha cancelado, pero Trump y Carlos III han llegado juntos para observar la exhibición de los 'Red Arrows', de forma que el humo rojo, azul y blanco de su vuelo ha conseguido pintar el cielo sobre Windsor.

Al finalizar, Carlos III y Camila, así como el presidente y la primera dama estadounidense, han saludado al personal militar.