La montañista, el carpintero, la violinista... los perfiles de las víctimas de la represión en Irán

El gradual restablecimiento de las comunicaciones en Irán, después de varios días de bloqueo durante las protestas antirrégimen, está dejando emerger el perfil de algunas de las víctimas de la represión ejercida por las autoridades.

Según la oenegé Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, al menos 3.428 manifestantes murieron como consecuencia de la represión. Otras estimaciones elevan la cifra a más de 5.000 e incluso hasta 20.000.

Iran Human Rights afirmó que la mayoría de los fallecidos eran hombres jóvenes, aunque también hay mujeres y menores entre los fallecidos.

Estas son algunas de sus historias.

- Graduada en biotecnología -

Negin Ghadimi era una mujer "alegre", graduada en ingeniería biotecnológica, que amaba pintar y nadar, según contó una fuente cercana a su familia al IHR, que analizó y verificó su caso.

La joven de 28 años recibió un disparo durante una manifestación en Tonekabon, en la provincia de Mazandaran, y se desangró en los brazos de su padre.

En la manifestación, las fuerzas de seguridad habían lanzado gases lacrimógenos, haciendo que la multitud se dispersara, según la fuente.

Negin y su padre se separaron del resto de la familia y él le dijo que fuera a un lugar seguro. "Negin respondió: '¿Por qué deberíamos volver? ¿De qué tienes miedo?' Dio un paso adelante y fue alcanzada inmediatamente por una bala", informó el IHR.

La joven recibió el disparo en un costado. Fue llevada a una casa cercana, pero nunca llegó a un hospital, ya que los disparos continuaron en las calles.

- El carpintero -

Reza Eskandarpour, un manifestante de 37 años que dirigía un taller de carpintería, fue asesinado mientras intentaba salvar a un amigo que había recibido un disparo cuando protestaban en el oeste de Teherán el 8 de enero, según informó a IHR una fuente cercana a su familia.

Había salido a la calle con un grupo de amigos, tras decir a su familia que quizás no regresaría.

Mientras Reza intentaba ayudar a su amigo, fue alcanzado por seis balas de un tirador apostado en la azotea de un edificio cercano. Reza fue enterrado en el cementerio Behesht Zahra, de Teherán.

Miles de cuerpos estaban en el lugar, y las familias de los fallecidos corearon consignas antigubernamentales, según la fuente, que añadió que agentes de seguridad eliminaron de los teléfonos de familiares de Reza las imágenes del entierro.

- La montañista y la violinista -

La ONG Hengaw, también con sede en Noruega, ha confirmado el asesinato de al menos 33 mujeres durante las protestas hasta el lunes, incluyendo una mujer embarazada y madres de niños pequeños.

En la ciudad de Rasht, Sara Behboodi, de 45 años, murió a tiros. Era montañista y había escalado grandes picos en Irán.

Imágenes obtenidas por el medio IranWire mostraron a Behboodi sonriendo bajo un sol rutilante, vestida con un sombrero y chaqueta amarillos en la cima del monte Kamal, en la provincia de Azerbaiyán Oriental, a 3.700 metros.

Rasht, cerca del mar Caspio, "fue uno de los principales focos de las protestas", según IHR.

En Lahijan, cerca de Rasht, Sanam Pourbabayi también murió víctima de la represión, afirmó Hengaw.

Era profesora de violín, y tras su muerte circuló un video que la muestra tocando junto a un guitarrista.