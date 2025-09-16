La motivación extra de Harry Kane ante sus antiguos rivales del Chelsea

El delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane, ex del Tottenham, afirmó la víspera de enfrentarse al Chelsea en Champions, que ese rival inglés le motiva para "jugar mejor".

En declaraciones a la prensa este martes en Múnich, el antiguo goleador de los Spurs, rivales londinenses de los Blues, dejó claro que no ha olvidado la histórica rivalidad.

"Era una buena rivalidad, especialmente al principio de mi carrera en el Tottenham en la era Pochettino. Tuvimos muchos buenos partidos, partidos difíciles".

Kane se ha enfrentado al Chelsea en 22 ocasiones entre todas las competiciones con el Tottenham antes de fichar por el Bayern en 2023.

Esa racha incluyó la derrota en la final de la Copa de la Liga, así como dos derrotas en semifinales de la Copa de la Liga y la eliminación en semifinales de la FA Cup en 2019.

El capitán de la selección inglesa, cuyo palmarés estaba huérfano de títulos al dejar el Tottenham, rompió el maleficio al conquistar la Bundesliga la temporada pasada.

"Creo que jugar contra rivales de la Premier League crea siempre algo más de expectación en torno a mí. Quizás a la afición del Chelsea no les gusto tanto. Eso me motiva a jugar mejor", sentenció.

En este inicio de su tercera campaña en el club bávaro, Kane ya ha marcado ocho goles en cinco partidos (uno en Supercopa, cinco en Bundesliga y dos en Copa).

En 101 partidos con el Bayern suma 93 goles.

En fase de grupos de la Liga de Campeones, el Bayern mantiene una impresionante serie de 34 partidos sin perder, de los que 32 son victorias y solo 2 son empates.

El último revés en el Allianz Arena en la fase de grupos se remonta al 10 de diciembre de 2013, contra el Manchester City (3-2).

