La muerte de Jamenei no "implica automáticamente el fin del sistema" en Irán, dice viuda del último sah a AFP

La viuda del último sah de Irán, Farah Pahlavi, consideró el martes en una entrevista con AFP que la muerte del líder supremo Alí Jamenei supone "un momento de alcance histórico", pero "no implica automáticamente el fin del sistema" en el país.

"La muerte de un hombre, por muy importante que sea en la arquitectura del poder, no implica automáticamente el fin del sistema. Las estructuras del régimen persisten. El cambio solo puede venir del pueblo iraní, que en su gran mayoría desea acabar con el régimen de los mulás", declaró la exemperatriz, que vive exiliada en París desde que fue expulsada junto con su marido en 1979 durante la revolución que llevó al poder al ayatolá Jomeini.

Farah Pahlavi considera que "lo que será decisivo" es "la capacidad del pueblo iraní para unirse en torno a una transición pacífica, ordenada y soberana hacia un Estado de derecho", que su hijo Reza Pahlavi "está preparando". "El futuro de Irán no debe decidirse fuera de sus fronteras", agregó.